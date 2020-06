Com 81,7 milhões de subscritores, a conta @realDonaldTrump inclui-se entre as dez mais seguidas no Twitter. Mas o dirigente norte-americano está em conflito com a rede social, que assinalou dois dos seus ‘tweets’ sobre o voto por correspondência e colocou a menção “verificar os factos”.

De seguida, o Twitter retirou uma mensagem do Presidente norte-americano por violação das regras da rede social por “apologia da violência”.

“Quando começam as pilhagens, começam os tiros”, declarou Donald Trump num ‘tweet’ divulgado no contexto dos confrontos entre manifestantes e a polícia que eclodiram em dezenas de cidades norte-americanas após a morte, em 25 de maio, do afro-americano George Floyd, 46 anos, asfixiado em Minneapolis por um polícia branco.

O diretor de estratégia política pública do Twitter, Nick Pickles, declarou hoje durante uma audição parlamentar no Reino Unido, que os ‘tweets’ de Donald Trump são examinados da mesma forma que os provenientes de outras contas verificadas.

“Cada vez que o ‘tweet’ de um utilizador é publicado e nos é assinalado, examinamo-lo de acordo com as nossas regras”, declarou Pickles no decurso de uma audição virtual no comité parlamentar responsável pelo numérico.