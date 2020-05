Depois de a mensagem difundida por Zhao, o Presidente norte-americano, Donald Trump, começou a referir-se ao novo coronavírus como "vírus chinês" e acusou a China de omitir dados sobre a origem e o início da doença.

Na terça-feira, o Twitter começou a usar o mesmo procedimento com Trump, relacionando uma mensagem difundida pelo líder norte-americano com informações verificadas que contradisseram as afirmações do chefe de Estado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 357 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), paralisando setores inteiros da economia mundial, num “grande confinamento” que vários países já começaram a aliviar face à diminuição dos novos contágios.