José Barata é um dos responsáveis pela ideia. Diz ser apenas o professor de uma equipa “mesmo muito boa”, com vontade suficiente para encarar as dificuldades — principalmente financeiras — e mudar a vida de muita gente.

Com ele estão André Lourenço, Francisco Marques, Ricardo Mendonça, Eduardo Pinto, Lino Quaresma e Paulo Rodrigues. São da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova, no Monte da Caparica, e em mãos têm vários projetos. Mas, para José Barata, há um pelo qual tem um especial carinho: o Drones4right2life.

“Tudo isto começa por eu ter sido oficial da Marinha Mercante durante cinco anos da minha vida. Fiquei sempre com esta ligação ao mar. Neste caso, vimos um projeto europeu e decidimos candidatar-nos para fazer uma plataforma anfíbia com um UAV [Unmanned Aerial Vehicles] para águas interiores. Ao início, a ideia era fazer proteção ambiental, implementámos o projeto e fizemos vários exercícios com a Marinha. Depois disso aconteceu o Drones for Good no Dubai e pensámos numa ideia em que a utilização do drone fosse para o bem, para as pessoas”, começa por explicar.

“Dada a questão dos refugiados no Mediterrâneo, pensámos que podíamos usar um conjunto de drones como o que já tínhamos — anfíbio, pode amarar na água e levantar de lá — para outro fim. No caso dos migrantes, os drones ficam parados no mar e de vez em quando levantam para ver se detetam alguma coisa. No caso de verem algo, chamam o barco de primeiros socorros para dar alimentos, boias, qualquer coisa, e depois faz-se a chamada para as Marinhas. Esta foi uma realidade a que tivemos acesso através das notícias e já tínhamos a necessária infraestrutura para avançar. Eram mil e tal candidatos no concurso e ficámos em 5º lugar. Tínhamos muito pouco dinheiro para competir com a Nokia, que foi quem ganhou”.