As ideias de negócio desenvolvidas no programa “Tourism Now!” enquadram-se dentro de quatro áreas: soluções sustentáveis, melhores dados e insights, seamless experience e desenvolvimento de soluções digitais para pequenas e médias empresas.

Espaço de trabalho colaborativo e webinars são algumas das ofertas do programa, que promove o empreendedorismo, criando pontes entre os intervenientes. O objetivo é preparar o futuro do turismo.

Este é um exemplo do tipo de projetos de inovação no turismo, dentro dos que se querem promover com o "Tourism Solutions Now", um programa de inovação do Tourism Innovation Center (NEST).

Estes mini-filmes antecipam as histórias dos locais que se vão visitar a seguir. Ao todo, são 50 minutos de sons, história e as melhores imagens da cidade de Lisboa.

Um artigo do parceiro

