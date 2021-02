Parece ficção, mas a ciência não para de nos surpreender. Está à venda nos Estados Unidos a primeira casa impressa em 3D. É uma ideia difícil de conceber, mas podemos desmistificá-la: este tipo de habitação é feito com um sistema de construção robótico que imprime as estruturas da casa em tamanho real. Por ser 3D, não é uma mera fotocópia, é uma recriação com comprimento, altura e profundidade de um sítio onde é mesmo possível viver.

A empresa por detrás desta invenção é a SQ4D. A companhia norte-americana foi capaz de desenvolver um processo de fabrico de casas mais eficiente e mais económico. A utilização desta tecnologia de ponta pode levar-nos a achar que o custo final desta casa vai ser elevado. Mas na verdade, como o método de construção é mais barato, uma casa destas pode ser também bastante mais económica do que uma semelhante construída da forma tradicional. Este modelo pioneiro, com três quartos e duas casas de banho, vale cerca de 300 mil dólares (249 mil euros).

Isto pode trazer mudanças profundas para o futuro do ramo imobiliário. Em primeiro lugar pelo modelo de construção sofisticado, no qual a construção civil como a conhecemos é praticamente substituída por designers de projetam um modelo que se constrói através de inteligência artificial. Em segundo lugar porque uma casa com várias divisões deixa de ter um preço ao qual muitos cidadãos não conseguiriam corresponder.

A primeira casa impressa em 3D está à venda na zona de Riverhead, em Nova Iorque. No site imobiliário Zillow, onde é exibido o preço de cerca de 300 mil dólares, é possível ver que casas semelhantes, na mesma zona, têm preços bastante superiores.

Para já, a SQ4D é a primeira empresa a ser capaz de produzir uma casa certificada e pronta para habitar nos Estados Unidos. Mas a empresa não vai ficar por aqui e tem ambição de expandir este negócio, tanto em Nova Iorque como na Califórnia. O objetivo é permitir que as casas 3D deixem de ser a realidade de um nicho e passem a ser uma solução viável à habitação.