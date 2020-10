A plataforma "Encontros do Facebook" já se encontra disponível em Portugal a partir de hoje, depois de ser lançada inicialmente em vinte países. Agora, volvidos mais de mil milhões e meio de matches, está ao alcance dos portugueses que estejam interessados em procurar um encontro.

No entanto, apesar de funcionar dentro do Facebook, a ferramenta é independente e é possível criar um perfil em poucos passos. Em comunicado, a empresa explica que foi desenhada para facilitar a vida aos seus utilizadores e não o contrário. "Quem está inscrito é capaz de demonstrar rapidamente quem é e apresentar uma visão autêntica de si mesmo", pode ler-se.

Existem quatros recursos da plataforma a destacar:

Stories: Através da plataforma é possível partilhar as stories do Facebook e Instagram. Desta maneira, ainda de existir um match, a pessoa pode partilhar a sua personalidade a possíveis interessados;

Paixões Secretas: Permite explorar relacionados de amigos com quem já partilha ligação no Facebook ou Instagram. O utilizador pode selecionar até 9 pessoas e, caso alguma delas o tenha selecionado como "Paixão Secreta", acontece automaticamente um match. Todavia, há uma ressalva: se a pessoa identificada como "Paixão Secreta" não está inscrita no "Encontros do Facebook", não vai sequer saber que foi selecionada.

Eventos e grupos: Permite conhecer pessoas nos Eventos e Grupos com interesses semelhantes. Para tal, basta ativar a opção no "Encontros de Facebook". Em comunicado, a empresa explica que "se alguém vai a um concerto ou pertence a um grupo de donos de cães, pode ver quem são as outras que vão a este Evento e pertencem a este Grupo". Contudo, tal como sucede no ponto anterior, é preciso que a pessoa em causa esteja inscrita no "Encontros de Facebook".

Encontros Virtuais: Se acabou por um fazer um match e tem curiosidade imediata em falar com a pessoa, pode fazê-lo através de uma videochamada. Para isso, basta que o convite para a mesma seja aceite, sendo que o nome e foto de perfil no "Encontros" é que ficará visível.

O Facebook escreve em comunicado que "encontrar uma companhia amorosa" é algo profundo e que decidiu construir um produto "focado na segurança, proteção e privacidade". Para o conseguir, consultou e trabalhou com "especialistas destas áreas" para criar um espólio de dicas de segurança e um ambiente protegido. Ou seja, é possível denunciar e bloquear alguém de enviar fotos, vídeos, links ou até formas de pagamento.

É também referido que a atividade no "Encontros" não será partilhada com ninguém fora da plataforma — nem o Facebook vai sugerir amigos do Facebook e Instagram como potenciais ligações ou notificar que um utilizador está a navegar por lá. Em suma, a política da empresa passa por tornar a mesma "num espaço em que as pessoas se sintam confortáveis para encontrar uma relação com significado".

Para mais informação, pode consultar o link: https://www.facebook.com/dating.