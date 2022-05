A colaboração, um projeto conhecido como EHT (Event Horizon Telescope), apresentou, em várias conferências de imprensa simultâneas, a "silhueta" do buraco negro chamado Saggitarius A* perante um disco luminoso de matéria.

Esta imagem é semelhante à do gigantesco buraco negro na distante galáxia M87, muito maior que a Via Láctea e que o EHT divulgou em 2019.

Os cientistas acreditam que tal descoberta prova que os mesmos princípios da física operam no coração de dois sistemas de tamanhos muito diferentes.

Tecnicamente, um buraco negro não pode ser examinado diretamente, já que o objeto é tão denso e a sua atração gravitacional tão poderosa que nem mesmo a luz pode escapar da sua força de atração. Mas é possível detectar a matéria que circula em seu redor, antes de ser engolida.

Os buracos negros são chamados de estelares quando têm uma massa equivalente a três vezes a do Sol, e são classificados como supermassivos quando sua massa é equivalente a milhares, ou mesmo milhares de milhões de sóis.

Sagittarius A* (Sgr A*) foi nomeado assim após ter sido detetado na direção da constelação de Sagitário. Tem uma massa de cerca de quatro milhões de sóis e está a cerca de 27.000 anos-luz da Terra.

Suspeitava-se da sua existência desde 1974, quando uma fonte de rádio incomum foi detectada no centro da galáxia. Na década de 1990, vários astrofísicos confirmaram a presença de um objeto compacto supermassivo naquele local, o que rendeu um Prémio Nobel de Física em 2020.

A imagem que foi revelada nesta quinta-feira representa a primeira prova visual daquele objeto.

Horas de observação, anos de cálculos

O EHT é uma rede internacional de oito observatórios radioastronómicos, incluindo um localizado em Sierra Nevada (Espanha) e outro no deserto de Atacama (Chile).

Em 2019, a equipa conseguiu a imagem histórica do buraco negro supermassivo de M87, equivalente a seis mil milhões de massas solares e localizado a 55 milhões de anos-luz de distância.

O Sgr A+ representa, portanto, um "peso-pluma" em comparação. "Temos dois tipos completamente diferentes de galáxias e duas massas muito diferentes de buracos negros, mas quando uma pessoa examina as suas bordas, estes buracos parecem notavelmente semelhantes", disse Sera Markoff, co-presidente do conselho de ciência do EHT, em comunicado que acompanha o anúncio.

"Isto prova que a (Teoria da) Relatividade Geral se aplica" em ambos os casos, acrescentou. A imagem apresentada é o resultado de várias horas de observação realizadas essencialmente em 2017, além de cinco anos de cálculos e simulações realizados por mais de 300 investigadores de 80 institutos.

A imagem foi muito mais difícil de obter do que a da galáxia M87*, porque o buraco negro no centro da Via Láctea é muito menor e porque há nuvens de poeira e gases que se estendem por milhares de anos-luz e que o ocultam.

O gás que o envolve precisa apenas de 12 minutos para dar a volta a esse objeto galáctico, quase à velocidade da luz, enquanto no caso do M87* leva duas semanas.

Isso significa que a luminosidade e a configuração do gás mudaram muito rapidamente durante a observação. "É como se quisesses tirar uma foto nítida de um cachorrinho a correr atrás de ti", comentou Chi-Kwan Chan, cientista do EHT.

As duas imagens que os cientistas agora têm, e a sua comparação, permitirão o estudo detalhado do comportamento da matéria em condições extremas, com plasma a "milhares de milhões de graus, poderosas correntes magnéticas e matéria que circula a uma velocidade próxima à da luz", explicou à AFP o professor Heino Falcke, ex-diretor do conselho científico do EHT que produziu a imagem do M87*.

Tais condições adversas permitirão explorar fenómenos como as deformações do espaço-tempo perto de um objeto supermassivo, previstas na Teoria da Relatividade Geral que Albert Einstein formulou em 1915.