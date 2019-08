“No que toca a tratamentos médicos ou dentários, já não há razões para nos limitarmos à zona onde vivemos”, diz Katelyn O’Shaughnessy, empresária do ramo das viagens, em comunicado. Foi essa a razão que a levou a fundar a Doctours em 2017, empresa cujo objetivo passa por providenciar aos seus clientes cuidados médicos de qualidade e acessíveis, fazendo a ponte com os serviços de saúde de vários países.

Na sua plataforma, a Doctours permite aos clientes procurar por instituições médicas de outros países, comparar os custos dos procedimentos e ver os perfis detalhados dos profissionais de saúde. No website, é possível ver qual a diferença entre o preço do tratamento no local escolhido e o seu custo médio nos EUA, sendo que, neste momento, a empresa trabalha com uma rede de serviços que se estende desde o México à Tailândia, passando por países como o Brasil, a Alemanha ou o Dubai.

Feita a escolha, o paciente pode entrar em contacto com os doutores e marcar desde fertilizações in vitro até colocações de próteses valvulares no coração, passando por cirurgias plásticas ou branqueamento de dentes. Assim que o procedimento está marcado, a Doctours cria itinerários de viagem para o destino escolhido, mostrando voos e hotéis para marcar estadia, consoante as necessidades dos pacientes.

Para além destas funcionalidades, O’Shaughnessy garante que a Doctours oferece seguros de saúde em viagem para os seus clientes e que apenas trabalha com profissionais acreditados pela Joint Commission International, um organismo de acreditação de unidades de saúde baseado nos Estados Unidos.