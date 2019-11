Snowden vai participar por videoconferência, uma vez que se encontra asilado na Rússia, para onde fugiu depois de ter revelado informação confidencial e ser procurado pela justiça norte-americana. Mas, afinal, quem é Edward Snowden?

Segundo a organização, Snowden vai responder a questões sobre o seu trabalho para a NSA, como ajudou a construir um sistema de vigilância que reuniu milhões de dados de cidadãos americanos e porque decidiu expor publicamente aquilo que considerou práticas ilegais da NSA.

Snowden fala depois da abertura oficial por Paddy Cosgrave, o cofundador e presidente executivo da Web Summit.

As portas abriram hoje à tarde e já começaram a chegar as 70.469 pessoas, de 163 países, dados acabados de divulgar pela organização.

São quatro dias, 1.206 oradores, 22 palcos em cinco pavilhões e uma arena. E os bilhetes esgotaram há três dias.

A pergunta que se impõe é: o que ver, o que fazer, quem ouvir? Com ou sem bilhete, vai poder ficar a par, não de tudo (até porque provavelmente não ia querer isso), mas de um bom conjunto de temas que o SAPO24 vai acompanhar. Dos robôs e Inteligência Artificial ao ambiente, da política com Brexit e Trump aos Direitos Humanos, dos media à fintech, estas são as nossas escolhas - e poderá acompanhá-las ao longo dos próximos dias aqui.

Para aqueles que vão participar numa das maiores conferências de tecnologia à escola global - embora hoje em dia muitos outros temas paralelos ganhem destaque também, como é o caso das alterações climáticas -, o SAPO24 organizou um guia para uma Web Summit sem stress.

A Web Summit vai permanecer na capital portuguesa durante 10 anos. O acordo foi firmado, em 2018, entre o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa e Paddy Cosgrave.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerada um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016.

Este ano, o evento realiza-se entre hoje e o dia 7 de novembro.

*Com Lusa