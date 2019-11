Já lá vão três edições.

Sim, já perdemos conferências porque estávamos pavilhão cinco e tínhamos algo para ver no Palco Central na Altice Arena. Depois de ziguezaguear entre pessoas, robôs e stands chegámos atrasados a uma conversa que só vai durar 25 minutos. Já foi: perdemos o arranque, estamos sem contexto e, com sorte, ainda nem sequer conseguimos recuperar o fôlego e já percebemos que não há um único lugar livre para a pulsação regressar ao normal e o cérebro se poder concentrar no que está a ser dito.

Sim, já tentámos decorar horários e palcos sem usar a aplicação da Web Summit e percebemos tarde demais que estávamos no pavilhão errado ou que tínhamos planeado estar em dois sítios ao mesmo tempo — talvez um dia a tecnologia o permita, hoje ainda é difícil.

Sim, já levámos casacos grandes e quentes demais, calçado pouco confortável, andámos para trás a para a frente em busca do local para fazer o registo e receber a pulseira e a credencial…

E porque não queremos que tenha de passar pelo mesmo preparámos um guia rápido para uma Web Summit sem complicações, com horários, mapas e dicas.

Mas se não é uma estreia — ou se já passou os olhos pelo nosso guia — e já “conhece os cantos à casa”, a pergunta que se impõe é: o que ver, o que fazer, quem ouvir?

Certo é que terá de fazer escolhas — seja por tema, por palco ou por orador. O mais fácil é fazê-lo através da aplicação da Web Summit, onde pode até criar a sua própria agenda de conferências e eventos —, mas está tudo disponível para consulta também no site oficial. Estas são as escolhas da redação do SAPO24 nesta quarta edição do certame.

Pesos-pesados

Se é importante vai passar pelo Palco Central da Web Summit. É uma receita aparentemente simples, mas ainda assim há um número considerável de convidados a pisar a Altice Arena. E, por outro lado, se se ficar por aqui vai perder discussões que valem muito a pena nos restantes palcos e passar ao lado do ambiente "techy" do certame.

Para arranque de conversa o destaque segue imediatamente para Edward Snowden, que lançou recentemente o livro "Vigilância Massiva, Registo Permanente" e que vai participar via videoconferência a partir da Rússia, onde está neste momento a viver. Que dizer de Snowden? Parece que já tudo foi dito, mas ele garante que não. O ex-administrador de sistemas da CIA e ex-funcionário da NSA revelou, em 2013, a existência de um sistema de vigilância mundial de comunicações e de Internet, tendo sido acusado pelos Estados Unidos de espionagem e apropriação de segredos do Estado. Está exilado desde então. Agora, promete contar nesta obra não só como ajudou a construir este sistema, como também aquilo que o motivou a deitá-lo abaixo. Quer "esclarecer as coisas". A conversa com Snowden acontece no dia 4 de novembro pelas 18h35 no Palco Central.

Seguimos para Jaden Smith (sim, o filho de Will Smith) que, no mesmo dia, pelas 19h29, vai integrar o painel "Salvar o planeta, uma gota de cada vez". O que é que ator e músico tem a ver com o ambiente? A resposta está na Just Water, da qual é co-fundador. Enquanto ativista, Jaden tem como objetivo reduzir ao máximo a utilização de plástico e a sua primeira iniciativa procura revolucionar a indústria da água engarrafada. Este vídeo (em inglês) ajuda a explicar.

1, 2, 3, à terceira é de vez? Nem por isso, pelo menos no ao que ao Brexit diz respeito. Em resumo, a União Europeia já negociou dois acordos com o Reino Unido para a saída, mas o parlamento britânico tem mostrado resistências várias, o que obrigou a um adiamento da data do "divórcio" para 31 de janeiro de 2020 (se já se perdeu neste 31, vale a pena ver este artigo). E porque é que estamos a falar do Brexit? Porque Michel Barnier, negociador-chefe do Brexit em representação da União Europeia vai falar esta terça-feira, 5 de novembro, sobre a Europa depois do Brexit. É às 11h30 — e a presença do orador, avisa a organização, depende do estado das negociações. A ver...

Brittany Kaiser créditos: LEON NEAL / AFP

E como não podia deixar de ser, enorme curiosidade para ouvir Brittany Kaiser. Nunca ouviu falar deste nome? Recorda-se do escândalo Cambridge Analytica, a empresa que usava dados pessoais de utilizadores de plataformas online — como o Facebook — para influenciar o seu comportamento em atos eleitorais? O escândalo que levou o Facebook a pagar uma multa de cinco mil milhões de dólares por incapacidade de garantir a segurança dos dados pessoais dos seus utilizadores. Brittany Kaiser foi uma das pessoas que trabalhava na Cambridge Analytica e que denunciou a empresa pela forma indevida como usava tecnologia para manipular cidadãos. Ela é personagem central do documentário da Netflix "Nada é privado — o escândalo da Cambridge Analytica". Brittany Kaiser dedica-se atualmente à "Own Your Data Foundation", que promove a literacia digital e defende direitos sobre dados pessoais online. Durante a Web Summit vai dar quatro conferências: a primeira, no Palco Central, dia 5 de novembro, pelas 12h15, para falar sobre as próximas presidenciais norte-americanas e a possibilidade de Trump ver o seu mandato renovado; a segunda no dia 6 de novembro, pelas 10h10, no palco Future Societies, sobre a privacidade dos dados que colocamos online; a terceira também no dia 6, pelas 15h15, no palco DeepTech, para falar sobre como os dados podem ser armas; e a última é também na quarta-feira, pelas 16h15, no palco ContentMakers, para falar sobre a forma como os algoritmos e a inteligência artificial influenciam a forma como consumidos as notícias. Preparado para a maratona?