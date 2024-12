Do Douro ao Algarve, estes dez vinhos poderão fazer as delícias de todos os enófilos. Vão dos 7,5 aos 50 euros, tintos, brancos, roses e espumantes, todos eles foram dos mais premiados este ano em Portugal.

Há gostos para tudo, claro, cada um com o seu palato, mas há vários por onde escolher, para combinar com os pratos que escolher, como por exemplo o bacalhau. O SAPO24 deixa-lhe as notas de prova para que seja tudo mais fácil.

TINTOS

Altas Quintas Reserva, Alentejo, 2019 (50€)

Não sendo um colosso aromático, até porque os cinco anos de vida começam a moderar a expressão da fruta e a produzir aromas de garrafa, é ainda assim delicado e rico no nariz. Na boca, exibe uma textura graciosa, um balanço preciso entre o seu tanino polido, a fruta e notas balsâmicas que lhe garantem um longo final. Bebe-se muito bem desde já, mas que ainda viverá em estado de graça durante uns anos. Ideal para pratos de forno, como perú e cabrito.

Encostas De Serpa, Alentejo, 2022 (10€)

Produzido exclusivamente a partir da casta Syrah, revela o enorme potencial desta casta neste clima especial e desafiante que só Serpa proporciona. Após cuidada vinificação estagiou 10 meses em barricas de carvalho Francês e Americano. Cor rubi, aroma a frutos vermelhos com boas e bem integradas notas tostadas. Elegante, com uma estrutura complexa e persistente. Ideal para grelhados, por exemplo.

Casa da Ínsua Reserva, Dão, 2018 (17€)

Complexidade aromática em harmonia com a barrica, notas frutadas e especiarias. Taninos poderosos, complexo e denso, final de boca longo e persistente. Grande capacidade de envelhecimento, no entanto aprecie-o no momento. Ideal para pratos mais complexos.

BRANCOS

Quinta do Noval Reserva, Douro, 2022 (50€)

O Quinta do Noval Reserva Branco mostra grande harmonia com elegantes aromas florais, herbáceos, cítricos e suaves notas de carvalho. Tremendamente ligado ao seu terroir, a expressão aromática do vinho reflecte o ambiente floral natural que cresce ao lado das vinhas. Tem uma estrutura encantadora, redonda e fresca e um final muito longo. Certamente um vinho com a capacidade de envelhecer em garrafa. Ideal para o seu bacalhau.

Adega da Arrocha Fernão Pires Reserva, Lisboa, 2022 (10€)

Nariz cheio de cereja ácida e algum floral. Faz lembrar vinhos do Jura. Na boca, tem bastante expressão e nervo. Tem distintas camadas, muita elegância e profundidade. Termina longo e delicioso. Ideal também para um bacalhau, neste caso na grelha.

Aforista Colheita Selecionada, Beira Interior, 2022 (7,50€)

Vinho de aspeto brilhante com laivos cromáticos lima-limão e aroma delicada e complexo a flores cítricas e frutos exóticos. Desperta na boca uma agradável sensação de frescura que lhe confere extraordinária versatilidade gastronómica. Ideal para polvo.

ROSÉS

Quanta Terra Phenomena, Douro, 2022 (26€)

Cor de salmão ligeira. Aroma delicado e sofisticado, sedutor, cativa logo pela grande definição a lembrar romã, melancia, morango silvestre e uma nuance floral. De grande presença e elegância. Longo, salivante e sofisticado, transmite frescura contínua. Ideal para pratos mais leves..

Morgado do Quintão, Algarve, 2023 (12€)

Abraça castas ancestrais e métodos de vinificação patrimoniais, exibindo e elevando a qualidade e o carácter do terroir do Algarve. Apresenta uma cor salmão pálido, notas de morangos e fruta de polpa branca. Na boca é muito fresco, elegante terminado com fruta fresca. Deve ser acompanhado com peixe grelhado, marisco e pratos regionais. Ideal para acompanhar as suas sobremesas.

ESPUMANTES

Quinta da Lagoa Velha Cuvée, 2015 (32€)

De cor cítrica, com laivos dourados. Aroma impressivo, muito delicado na fruta e na espuma que apresenta. Na boca, apresenta notas citrinas e maçã verde. Bastante untuoso, cremoso, e com boa acidez. Excelente para beber em ocasiões especiais com pratos mais elaborados ou apreciado sem harmonização. Servir à temperatura de 6°C a 8°C e combina com o seu bacalhau.

Murganheira Assemblage, 2006 (24€)

Malvasia Fina, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Excelente presença aromática, com complexidade e requinta, notas de biscoito, citrinos frescos, maçã perfumada. A boca cremosa é servida por brilhante acidez limonada, a bolha é finíssima, o vinho espantosamente jovem para a data de colheita. Ideal também para pratos complexos.