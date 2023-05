Entre terça e quarta-feira, “os nomes mais prestigiados do setor da mixologia, hospitalidade, restauração e hotelaria a nível internacional” reúnem-se em Lisboa, num evento que pretende proporcionar uma plataforma para profissionais e clientes conhecerem “novas técnicas e utensílios, tendências e novidades”, divulgou a organização.

“O Lisbon Bar Show é uma plataforma de conhecimento das tendências da indústria dos bares que conta com alguns dos mais importantes nomes do setor. É também o local certo para troca de experiências e para conhecer o que de melhor se faz tanto a nível nacional como internacional”, disse Alberto Pires, fundador da iniciativa.

Uma das novidades deste ano é a realização do primeiro Congresso Ibérico de Bartenders, na terça-feira, com palestras, mesas-redondas, debate e troca de ideias sobre as principais tendências dos mercados dos dois países.

Do Paradiso (Barcelona), primeiro classificado da lista dos World’s 50 Best Bars, Margarita Sader e Gabriele Armani farão uma apresentação no congresso, em que estão confirmadas as presenças de Fernando Brito, presidente do conselho técnico da Associação Barmen de Portugal; Ana Paula Pais, diretora de formação no Turismo de Portugal; Rosário Santos, do Stamina Hospitality (Lisboa) ou Marc Alvarez, do SIPS Bar (3.º lugar no World’s 50 Best Bars, em Barcelona), entre outros.

Outra novidade é a realização, pela primeira vez fora do Brasil, da final do concurso de rabo de galo (cocktail composto por cachaça e vermute) e que “pretende elevar a outro patamar esta mistura tradicional brasileira, conferindo-lhe outro significado e outro contexto”, segundo a organização.

“O Concurso de Rabo de Galo Portugal 2023 é uma oportunidade única para os profissionais de bar portugueses adquirirem mais conhecimento, competências, desenvolverem as capacidades técnicas, a criatividade, inovando, criando um ‘twist’ do cocktail rabo de galo, com cachaças que, pela sua diversidade e qualidade, são um valor acrescentado para a elaboração de ‘cocktails’ com aromas, sabores e texturas, bem como serem consumidas puras, permitindo uma oferta diferenciada”, destacou o presidente da Associação Barmen Barlavento Arade, Francisco Guerreiro.

O Brasil é o país convidado, sendo representado, na abertura, pelo embaixador brasileiro em Lisboa, Raimundo Carreiro Silva, e por profissionais daquele país.

Mais de 120 expositores, entre importadores, distribuidores e entidades oficiais, marcam também presença no encontro, onde será possível assistir a apresentações e fazer provas.

Dos 50 melhores bares do mundo, estarão presentes no Lisbon Bar Show 12 estabelecimentos, incluindo o Red Frog (Lisboa, 40.º), o único português da lista.

Desde a distinção, em outubro do ano passado, o bar lisboeta viu aumentar a procura e subir a faturação. Com capacidade para 25 pessoas, o estabelecimento recebe cerca de 80/85 clientes por noite (cada mesa é ocupada até duas horas), mas a lista de espera ultrapassa os 200 pedidos e tem uma demora de duas a três semanas.

“As pessoas vivem aqui uma experiência, um pouco como o registo dos restaurantes com estrela Michelin”, explicou Paulo Gomes, coproprietário do Red Frog e co-organizador do Lisbon Bar Show.

Nas edições anteriores, o evento acolheu mais de 6.000 visitantes, a maioria profissionais do setor, mas também público em geral. A organização garante que este ano o número vai ser superado.

O Lisbon Bar Show decorre na Sala Tejo do Altice Arena, das 12:00 às 20:00, e o bilhete de entrada para os dois dias custa 35 euros.