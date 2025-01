Um guia para a estreias já confirmadas nas salas de cinema portuguesas durante os próximos 12 meses. Há nomeados para a próxima edição dos Óscares, a Marvel faz um regresso com 3 filmes agendados, teremos mais capítulos de Missão Impossível e Avatar, e a F1 chega ao grande ecrã com o filme mais caro de sempre (provavelmente). Hoje publicamos a primeira parte com 15 estreias na primeira metade do ano.

