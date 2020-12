Quinta-feira, 24 de dezembro

Cânticos romenos de Natal

Na véspera de Natal, o Instituto Cultural Romeno em Lisboa e a Embaixada da Roménia na República Portuguesa organizam um evento especial com a participação de dois músicos portugueses que irão interpretar cânticos romenos de natal, o que proporcionará ao público português a oportunidade de conhecer e apreciar a sonoridade especial das canções romenas de inverno. Nas redes sociais das duas instituições será transmitido um concerto de canções tradicionais na interpretação da soprano Alexandra Bernardo, acompanhada pelo pianista Pedro Baião, sob a direção cénica de Elena Dumitrescu-Nentwig, soprano romena radicada em Portugal.

Quando: 24 de dezembro, às 19h00

Sexta-feira, 25 de dezembro

“Soul - Uma Aventura Com Alma”: Em dia de Natal nada melhor do que um bom filme, certo? "Soul" conta a história de Joe Gardner, um professor de música apaixonado por jazz. Alimentando o sonho de ser músico profissional, Joe aceita a hipótese de abrir um espectáculo num prestigiado clube. Depois da atuação sofre um acidente que separa a sua alma do corpo e vê-se transportado para um centro onde as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe têm de pedir ajuda e acaba por obrigar a Alma 22 a auxiliá-lo no regresso à Terra. Pelas vozes de Jamie Foxx e Tina Fey, a não perder no Disney+.

Harbour ▲ Xmas Feast

Apesar de ainda não ser possível estarmos juntos na pista de dança, nesta festa junte a família no dia de Natal para uma edição peculiar, um pouco como todo este ano de 2020. O Harbour Xmas Feast terá uma ementa de sonoridades e sabores variada e especialmente preparada para a ocasião. É obrigatória a reserva de mesas, que deverá ser feita através do email harbourmusicshelter@gmail.com.

Quando: 25 de dezembro, a partir das 16h00

Onde: Lisboa Rio

Quanto: Entrada a 12€

Alma Ensemble - Concerto de Natal

Este Natal assista, a partir de sua casa, a um concerto alusivo à quadra natalícia. Para assinalar a sua estreia, o Alma Ensemble, composto por 12 grandes vozes do panorama nacional e pela maestrina Filipa Palhares, apresenta um programa bem natalício repleto de cânticos desta época festiva. Um concerto que é uma verdadeira viagem no tempo, em 15 canções. De J. S. Bach a Berlioz, passando por melodias populares portuguesas, como "O menino nas palhas", "Dorme", "Menino Jesus" ou "Natal d’Elvas (O menino que nasceu)", ou por clássicos como "Jingle Bells".

Quando: 25 de dezembro, às 15h

Sábado, 26 de dezembro

Feira de Natal

Sextas, sábados e domingos até ao último fim de semana do ano, descubra uma feira de Natal, onde pode encontrar uma variedade de artigos artesanais, doces e licores. No coração da cidade de Torres Vedras, artesãos torrienses "confeccionam" o presente perfeito para si, pode assistir a uma tertúlia, participar numa oficina de doces, comprar o seu vinho e livro preferido, visitar uma exposição de cariz social e ainda ganhar cabazes de natal repletos de produtos do nosso mercado. Tudo isto, com estacionamento gratuito nas 3 primeiras horas, durante todo o mês de dezembro.

Quando: Até 6 de janeiro 2021

Onde: Mercado Municipal de Torres Vedras

Domingo, 27 de dezembro

“Death to 2020”: Este é um mockumentary dos criadores do Black Mirror, Charlie Brooker e Annabel Jones, sob sua produtora Broke and Bones como uma produção original da Netflix. O especial tem como objetivo gozar com o estado do ano 2020 destacado pelos eventos da pandemia COVID-19, entre outros temas.

Presépio Gigante

O maior presépio do país regressa a Vila Real de Santo António e volta a bater mais um recorde, ao ultrapassar a fasquia das 5600 figuras. A vertente ecológica também não foi esquecida, já que a maior parte dos materiais são naturais ou foram reaproveitados, com destaque para a cortiça e musgo. Já sabe que tem de levar a sua máscara, mas também não poderá tocar nas obras expostas.

Quando: Até 6 de janeiro

Onde: Centro Cultural António Aleixo

Quanto: Entrada a 0,50€

Termina a exposição 130 Anos da National Geographic

Em 1888, 33 peritos da área científica fundaram a National Geographic Society para partilharem conhecimentos e iniciarem novas investigações. Hoje, 130 anos depois, é uma das instituições não lucrativas com maior reconhecimento mundial, uma referência em todos os campos da investigação. São cerca de 150 imagens e muitos objetos históricos que marcaram a evolução da ciência e exploração do planeta com a chancela da National Geographic.

Quando: Até 27 de dezembro

Onde: Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto

Quanto: Bilhetes até aos 10€

Segunda-feira, 28 de dezembro

Salvador Sobral Quinteto

Esta é uma nova formação, em quinteto, que continua a mostrar que o cantor é uma das personalidades musicais mais criativas da sua geração. Ao lado de músicos com quem vem colaborando nos últimos tempos está Max Agnas, um jovem pianista de 23 anos que surpreendeu Salvador na temporada que passou na Suécia. Esta será a banda a acompanhar Salvador Sobral na gravação do seu próximo disco, e aqui se levantará o véu de algumas das novas canções, juntamente com temas incluídos nos anteriores Paris, Lisboa e Excuse me.

Quando: 28 de dezembro, às 19h30

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 7,5€ e os 19,5€

Terça-feira, 29 de dezembro

Fados de Amália

Os músicos, fadistas e o querido público que sempre acarinhou Amália estarão juntos no mesmo palco a homenagear a voz de Portugal. Os Fados de Amália reúne vozes femininas que interpretam os fados e canções tradicionais popularizadas por Amália Rodrigues ao longo da sua carreira. As intérpretes Ana Sofia Varela, Célia Leiria e Sandra Correia dão a voz a este projecto e juntas vão partilhar o palco e a acompanhar na guitarra portuguesa temos Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa e na Viola de Fado, Pedro Soares.

Quando: 29 de dezembro, às 18h00

Onde: Coliseu dos Recreios, Lisboa

Quanto: Bilhetes a 20€

Quarta-feira, 30 de dezembro

DoReMol – Espetáculo de música e humor

Desde terras longínquas e inimagináveis, chega o desconhecido Sussurro, com o seu novo concerto em DoReMol e FarDoRenal Soltenido. Para melómanos inexperientes e anedóticos musicais. Uma sonata ecléticamente única, entre o reggae, o blues e os caracóis naturais.

Quando: 30 de dezembro, às 14h00

Onde: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém

Edição por Larissa Silva