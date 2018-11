O quarto concerto de “A Arte do Duo”, a 18 de dezembro, junta a cantora Rita Maria e o pianista Filipe Raposo, que irão apresentar o disco “Live in Oslo”, gravado no final do ano passado na capital da Noruega e editado em agosto deste ano.

O ciclo prossegue com Cirera/Lencastre, um duo que junta o saxofonista espanhol Albert Cirera e o baterista português João Lencastre, no dia 12 de dezembro, atuam os belgas Ivan Paduart (piano) e Patrick Deltenre (guitarra), que irão apresentar o álbum “Hand in Hand”, que será editado a 23 de novembro.

Em 2014, editaram o primeiro disco do projeto Mano a Mano, homónimo, com recurso a uma campanha de ‘crowdfunding’. O segundo trabalho, “Mano a Mano vol.2”, foi editado em outubro do ano passado.

“A Arte do Duo” tem início a 11 de dezembro com a dupla de guitarristas e irmãos André e Bruno Santos, que começaram a tocar juntos “naturalmente”, ainda na Madeira, onde cresceram.

O ciclo de seis concertos “A Arte do Duo”, “que, como o nome indica, privilegia este tipo de formação menos vulgar na habitual programação do Hot Clube”, é um dos destaques da programação da sala da Praça da Alegria para dezembro, que foi hoje divulgada.

A 19 de dezembro, sobre ao palco do Hot Clube o projeto “Silent Words – A música de Cole Porter”, do guitarrista Afonso Pais e do pianista João Paulo Esteves da Silva.

“Silent Words” nasceu em 2014, quando o Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães, deu ‘carta branca’ a João Paulo Esteves da Silva, no âmbito do Ciclo de Histórias de Jazz em Portugal, para apresentar um projeto.

O primeiro concerto aconteceu em 10 de novembro de 2014, em Guimarães, mas só no ano passado os músicos decidiram que iriam avançar com o projeto, que foi apresentado em novembro do ano passado em Lisboa, em dois espetáculos que foram gravados para serem posteriormente editados em disco.

O ciclo “A Arte do Duo” termina a 20 de dezembro com Jeffrey Davis (vibrafone), nascido no Canadá em 1981, que vive em Portugal desde 1985, e o italiano Federico Casagrande (guitarra). Os músicos editaram juntos em 2016 “The Settlement”.

A programação do Hot Clube de Portugal para dezembro inclui também, entre outras, atuações do Mário Laginha Trio (Mário Laginha ao piano, Bernardo Moreira no contrabaixo e Alexandre Frazão na bateria), a 06 e 07 de dezembro, e do trio Elas e o Jazz (Marta Hugon, Joana Machado e Mariana Norton, acompanhadas por João Pedro Coelho ao piano, Romeu Tristão no contrabaixo e André Sousa Machado na bateria).

Para janeiro, a 04 e 05, está já agendado o espetáculo “A Música de Duke Ellington”, pela Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal, sob direção de Pedro Moreira.