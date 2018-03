A RTP preparou uma emissão especial para dar a conhecer os bastidores e os preparativos do Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Lisboa de 8 a 12 e maio.

Na próxima segunda-feira, dia 12 de março, a estação pública convida a acompanhar uma emissão especial ao longo do dia. Entre as 10h00 e as 12h15, conduzida por Sónia Araújo e Jorge Gabriel; durante a tarde, das 14h45 às 17h30,Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos serão os anfitriões.

Ao longo desta emissão especial a RTP promete levantar o véu sobre todos os detalhes do evento: "os concorrentes, as delegações estrangeiras que já estão em Portugal, o cenário e uma série de surpresas e nomes associados a esta grande festa".

Em estúdio estarão ainda as vencedoras do Festival da Canção deste ano, Cláudia Pascoal e a compositora da canção, Isaura, que irão representar Portugal na Grande Final do Festival Eurovisão da Canção 2018.

Durante a emissão, Joana Teles estará a acompanhar, em direto, as 42 delegações estrangeiras e a delegação portuguesa, mostrando-nos todas as curiosidades da sua visita à cidade.