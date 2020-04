Este artigo contém spoilers. Se ainda não viu nada da série ou da última temporada, não se recomenda a leitura que se segue.

Graças ao trailer oficial já sabemos uma coisa: a Parte 4 arranca onde a Parte 3 terminou. Lisboa em custódia, o Professor em fuga e Nairobi a lutar pela vida. Porém, a maior surpresa, aquela que faz coçar a nuca de modo cáustico, é a "aparição" de Berlim — ou não tivesse este feito um regresso ao jeito de uma fénix que perdera a vida na parte 2.

O primeiro episódio chama-se "Game Over" e, claro, os fãs e seguidores da série, após dissecarem o trailer oficial e perscrutado os pequenos trechos de cada episódio disponibilizados pela Netflix nas redes sociais, começaram de pronto a montar teorias. Faz parte destes trâmites e alimenta a alma neste tempo de isolamento domiciliário. A aparição de Berlim (Pedro Alonso) foi obra do acaso para alimentar a expetativa e confundir os fãs ou são flashbacks de reminiscências passadas relevantes para o desfecho que aí vem? Nairobi (Alba Flores) vai ou não sobreviver? Estas são (algumas) dessas teorias e as respostas estão a umas horas de distância. Ou assim se espera.

Isto tudo para dizer que a antecipação em torno dos novos episódios já era grande, mas a dimensão real do entusiasmo em torno do regresso dos "ladrões das Mascarás de Dalí" ganha todo um outro nível agora que grande parte do mundo está em isolamento domiciliário. Portanto, faz todo o sentido que nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, a promoção tenha vindo ser feita em formato vídeo em catadupa. Seja na conta da oficial Netflix ou da própria série, vários são os "clips" que vão surgindo em jeito de pistas para fã deslindar. Num deles, a Inspetora Alicia Sierra (Najwa Nimri) avisou mesmo o espetador: "Se estão com ele [o Professor], não estão comigo". Porém, é no trailer da Parte 4 que vemos a Inspetora a fazer uma proposta difícil a Lisboa: ou entrega o Professor ou é a família que sofre. E agora? Amor de sangue ou amor de paixão? Escolha complicada.

Assim, é esperado um certo frenesim nas redes sociais durante o dia de amanhã (que continuará nos próximos dias) devido à sua popularidade, que explodirá à boleia de uma hashtag bem engendrada pela Netflix. A Parte 3, aquando da sua estreia (ficou disponível na plataforma a 19 de julho de 2019), bateu recordes na plataforma de streaming, de acordo com Variety. Segundo a revista, A Casa de Papel é o programa com os melhores resultados de sempre duma série cuja língua falada não seja a inglesa. Além disso, segundo Diego Ávalos, diretor de conteúdo original da Netflix em Espanha, a história do Professor e companhia é mesmo o programa mais visto de sempre, em qualquer língua, em países como França, Itália, Argentina, Brasil, Chile ou Portugal.

Mais: de acordo com um gráfico do The New York Times, que cita dados da própria Netflix, a série A Casa de Papel já foi vista por 44 milhões de pessoas (que viram pelo menos 70% de cada episódio) e só fica atrás dos originais Stranger Things e Umbrella Academy.

Voltando à Parte 4, é seguro dizer que a mesma chegará nos moldes da anterior, pois a história chega-nos igualmente em 8 episódios. No entanto, este ano há uma novidade adicional: a Netflix vai lançar um documentário que se debruça sobre como esta transitou de um sucesso espanhol para se tornar um fenómeno internacional. São esperadas declarações dos protagonistas, guionistas e, obviamente, do criador e responsável pela mente do responsável (o pleonasmo é intencional) do Assalto à Casa da Moeda espanhola, Álex Pina.

Mini recap da Part 3. "Foi assim que a guerra começou"