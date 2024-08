A data escolhida coincide com a do aniversário do músico Zé Pedro (1956-2017), um dos fundadores da banda em 1979.

Neste concerto, os Xutos & Pontapés vão tocar alguns dos seus êxitos, como “Contentores”, “A Minha Casinha”, “Se me Amas”, “O Homem do Leme” ou “Mundo ao Contrário” e “Circo de Feras”.

A primeira parte do concerto, no Queimódromo, no Porto, é assegurada pelo projeto rock do músico portuense Gilberto Pinto, Meu General, e pela banda Conjunto!Evite, formada em 2010 pelos músicos Fábio Neves, José Deveza, Luís Rato e Sebastião Santos.

A propósito do concerto, a Comboios de Portugal (CP) oferece um desconto de 30% nos bilhetes (ida e volta) de inter-regionais, regionais e intercidades com destino ao Porto, entre os dias 13 e 15 de setembro, e uma redução de três euros nos comboios urbanos do Porto, mediante a apresentação do bilhete para a celebração dos 45 anos dos Xutos & Pontapés.

A banda é, atualmente, constituída pelos músicos Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui, tem estado em digressão pelo país e, antes da celebração no Porto, atuam na quinta-feira em Santana, na ilha da Madeira, e no sábado no Festival Sol da Caparica, na Costa de Caparica, tendo também previsto espetáculos em Viseu, no próximo dia 20, em Bragança, no dia 21 e, no dia 26 em Lagoa, no Algarve.

No âmbito dos 45 anos da banda, os Xutos & Pontapés deram um concerto em Lisboa para 200 pessoas, em janeiro, e atuaram no Multiúsos de Guimarães, em abril.

No final de 2019, editaram “40 Anos a Dar no Duro”, um duplo álbum que reuniu as 40 músicas mais marcantes da carreira da banda, alinhadas por ordem cronológica.

A coletânea começa por “Sémen”, o primeiro ‘single’ da banda, com letra de Zé Leonel e música de Tim, lançado em 1981 pelo radialista António Sérgio e produtor do álbum de estreia da banda, “78/82”, editado em 1982.

Em 2022 e 2023, a banda assinalou os 35 anos do disco “Circo de Feras” com vários concertos pelo país, que chegaram a contar com a participação do guitarrista Tó Trips.