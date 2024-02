"A poesia vive distante das pessoas comuns. Foi esta preocupação que levou 12 artistas, todos amigos ou conhecidos, poetas, artistas plásticos e DJ’s a organizar um festival sem pretensões, em que a poesia é o mote para trazer as outras disciplinas para um espaço que convida, a Casa do Comum do Bairro Alto, numa demonstração de proximidade e simplicidade", é referido em comunicado enviado às redações.

Assim, este espaço vai receber, nos dias 14 e 15 de março, momentos de poesia e DJ, entre as 19:00 e as 02:00, assim como uma exposição coletiva entre 14 e 20 de março, das 12:00 às 22:00.

Segundo a organização, "a entrada é gratuita porque o festival foi produzido a custo zero".

"A Poesia não está distante e empoeirada. A Poesia tem novas palavras em novas vozes. A poesia é também visual, é melodia e são os momentos partilhados. A Poesia é agora celebrada entre amigos, entre conversas e copos, entre artes e sons, entre ritmos e contágio. A Poesia vai habitar a casa do comum do nosso saudoso Zé Pinho numa celebração de proximidade e descontração", lê-se no manifesto do festival.

O programa pode ser consultado no site oficial da iniciativa, disponível aqui.