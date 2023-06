Taylor Swift anunciou hoje datas em Portugal. O Estádio da Luz receberá a artista a 24 de maio de 2024. A Eras Tour, que tem enchido estádios e salas de espetáculo pelos Estados Unidos, chega agora à Europa e Portugal é uma das paragens da lista.

A artista tinha um concerto prometido no país para edição de 2020, do NOS Alive, mas a pandemia da COVID-19 obrigou ao cancelamento do festival. Agora a produtora Last Tour traz a cantora a Portugal.

A venda dos bilhetes para a Eras Tour tem estado já envolvida em algumas polémicas. Em Portugal estarão à venda a partir de 12 de julho, aqueles que quiserem comprar bilhetes podem inscrever-se já no site da SeeTickets até esta sexta-feira, 23 de junho, embora ainda não haja valores tabelados para os ingressos.