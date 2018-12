Este romance de Vale Ferraz demonstra como “a memória da experiência colonial pode ser aterradora”, lê-se na ata do júri, ao qual presidiu Guilherme d’Oliveira Martins, indica o comunicado da organização, enviado à agência Lusa.

"O ex-Congo Belga e Angola constituem neste romance o eixo geopolítico de ações de guerra e desvarios humanos no qual uma mulher, ‘Madame X’, emerge, simultaneamente, como figura de ligação da estória do romance e da História dos anos 1960, no início da guerra nacionalista”, das ex-colónias europeias em África, refere o júri.

Além de Guilherme d'Oliveira Martins, o júri desta 21.ª edição do Prémio Literário Fernando Namora contou com José Manuel Mendes, pela Associação Portuguesa de Escritores, Manuel Frias Martins, pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários, Maria Carlos Loureiro, pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, Maria Alzira Seixo e Liberto Cruz, convidados a título individual, e com Nuno Lima de Carvalho e Dinis de Abreu, pela Estoril-Sol.

Carlos Vale Ferraz, pseudónimo literário de Carlos de Matos Gomes, nasceu a 24 de julho de 1946, em Vila Nova da Barquinha, no Ribatejo, e foi oficial do Exército, tendo cumprido várias comissões militares em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau. Algumas das suas obras refletem esta realidade histórica, e foram adaptadas ao cinema e à televisão, entre as quais “Nó Cego”, romance publicado pela primeira vez em 1982, e reeditado recentemente.