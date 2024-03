"A zona de interesse", inspirado no romance homónimo do escritor britânico Martin Amis, aborda o Holocausto através da banalidade da vida quotidiana da família de Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz durante a II Guerra Mundial, sem esconder os sons que vêm do campo de extermínio nazi, mesmo ao lado.

Jonathan Glazer lembrou as vítimas do ataque do Hamas, ocorrido em território isrealita em 7 de outubro passado, e também as vítimas da retaliação de Israel sobre a Faixa de Gaza.

O realizador dedicou o Óscar a Alexandria, uma mulher de 90 anos que tinha feito parte da resistência polaca à ocupação nazi, que conheceu durante as filmagens. Alexandria tinha 12 anos, quando aderiu à resistência. Glazer lembrou a sua coragem.

"A zona de interesse", uma produção independente britânica, competia com "Eu, Capitão", de Matteo Garrone, de Itália, "Dias perfeitos", do realizador alemão Wim Wenders, candidato pelo Japão, "A sociedade da neve", de J. A. Bayona, de Espanha, e "A sala de professores", de İlker Çatak, da Alemanha.

"Oppenheimer", que lidera as nomeações, conquistou o primeiro Óscar da noite, através de Robert Downey Jr., distinguido como Melhor Ator Secundário.

Estavam também nomeados nesta categoria Sterling K Brown, por "American fiction", Robert De Niro, por "Assassinos da lua das flores", Ryan Gosling, por "Barbie", e Mark Ruffalo, por "Pobres Criaturas".

O segundo Óscar para o filme de Christopher Nolan foi o de Melhor Montagem, que competia com "Pobres criaturas", "Anatomia de uma queda", "Os excluídos" e "Assassinos da lua das flores".

"Pobres criaturas", do realizador grego Yorgos Lanthimos, nomeado para 11 Óscares, soma já três estatuetas: Melhor Design de Produção, Melhor Caracterização e Melhor Guarda-Roupa.

Nestas diferentes categorias, o filme que conta com um fado interpretado por Carminho superou favoritos como "Barbie", "Oppenheimer", "Assassinos da lua das flores", "Napoleão", "Golda", "Maestro" e "A sociedade da neve".

O Óscar de Melhores Efeitos Visuais foi para "Godzilla Minus One", vencendo sobre "Napoleão", "The Creator", "Guardiões da Galáxia Vol. 3" e "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um".

Os Óscares celebram esta noite a 96.ª edição, no Dolby Theatre, em Los Angeles, numa cerimónia em que “Oppenheimer” é o mais nomeado dos filmes, com 13 nomeações, seguindo-se “Pobres criaturas”, com 11.

Com dez nomeações figura “Assassinos da lua das flores”, de Martin Scorsese, e “Barbie”, de Greta Gerwig, soma oito nomeações.

Os dez candidatos ao Óscar de Melhor Filme são “American Fiction”, “Anatomia de uma queda”, “Barbie”, “Os excluídos”, “Assassinos da lua das flores”, “Maestro”, “Oppenheimer”, “Vidas passadas”, “Pobres criaturas” e “Zona de interesse”.