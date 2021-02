Não te esqueças de subscrever a nossa newsletter aqui.

Também estamos no Instagram! Segue-nos em @vaisgostardisto, página que vamos utilizar para acompanhar o dia a dia do mundo na cultura pop.

O Gambito de Dama

Esta é a série que voltou a tornar o xadrez “cool” levando a que, de repente, os milhões de subscritores que fizeram desta série a mais vista de sempre na Netflix sentissem a necessidade não só de aprender, mas de ter o seu próprio tabuleiro em casa. Aborda a história de uma jovem americana genial, no final da década de 50, que tenta conquistar o mundo do xadrez (dominado por homens) enquanto lida com dependências de drogas e demónios do seu passado.

Breaking Bad

Já muito se escreveu sobre aquilo que fez desta série uma das melhores algumas vez feitas. Desde a evolução das personagens de temporada para temporada a episódios construídos à volta de uma mosca, “Breaking Bad” destacou-se pela originalidade e pelo seu elenco. Quem diria que o enredo de um professor a combater um cancro e um ex-aluno que se juntam para vender metanfetaminas nos podia ensinar tanto sobre a vida?

Peaky Blinders

Pode parecer estranho, mas um dos maiores gangsters da história vem de Birmingham, no Reino Unido. Após a Primeira Guerra Mundial, a família Shelby, liderada por Tommy Shelby, foi conquistando a pulso, entre esquemas com jogos da sorte e conspirações com o governo de Nossa Majestade, o seu lugar na sociedade inglesa. No entanto muito obstáculos aparecem no seu caminho, que colocam em risco a sua vida e daqueles próximos de si.

The Crown

Durante décadas, milhões de pessoas se questionaram sobre como vive a família real britânica. Não era algo que estivesse à distância de uma pesquisa no Google e os jornais nunca conseguem pintar uma imagem por completo. “The Crown” veio complementar algumas lacunas (embora ficcionando algumas histórias), em 2016, quando estreou a primeira temporada, mostrando como é que a Rainha Isabel II (hoje com 94 anos) chegou ao poder e o que aconteceu nos bastidores da monarquia inglesa nos últimos 70 anos. E, sim, aparece a Princesa Diana.

Ozark

Há ciência na lavagem de dinheiro e nesta história encontramos um homem, Marty Byrde, que se coloca em maus lençóis por fazer isto para as pessoas erradas. Com a sua vida e a da sua família em risco, decide escapar para um lugar onde nunca ninguém os fosse procurar. Apesar de bem pensado, o plano não é perfeito e agora Marty tem de fazer o que sempre fez numa cidade no meio do nada, não para enriquecer, mas para proteger a sua vida e a da sua família.

Community

Uma série de comédia sobre segundas oportunidades. Numa universidade de segunda linha americana, seis adultos a tentar dar um rumo à sua vida (por razões diferentes) decidem formar um grupo de estudo que lhes facilite a passagem num curso de espanhol. De reuniões úteis rapidamente passam a ser as pessoas mais importantes na vida uns dos outros, ao mesmo tempo que enfrentam os duros desafios universitários e as expectativas que têm para o seu futuro.

Arrested Development

Quando o patriarca de uma família é preso por fraude, esta é obrigada a adaptar-se a uma nova realidade composta por dificuldades financeiras onde tem de ser o filho mais velho a conduzir as operações e a tomar as decisões difíceis. Se já era complicado com uma família normal, com uma 100% disfuncional a tarefa torna-se em muitos casos quase impossível. Haja paciência, tolerância e espaço para rir.

Sex Education

A intimidade é um tema difícil de abordar, especialmente na adolescência quando se fazem as primeiras descobertas. Em “Sex Education”, Otis, um jovem adolescente, decide utilizar as lições que aprendeu da mãe, uma terapeuta sexual, e forma uma clínica de aconselhamento sexual com a sua crush, Maeve, e juntos não só ajudam os colegas com quem têm aulas como desenvolvem um negócio lucrativo. Mas misturar emoções e negócios poderá dar mau resultado, mais tarde ou mais cedo.

The Last Dance

Fãs de desporto (e de boas histórias), esta é para vocês. Michael Jordan, para muitos o melhor jogador de basquetebol de todos os tempos, ganhou seis campeonatos da NBA com os seus Chicago Bulls. A sua última época na equipa foi acompanhada por uma equipa de filmagens com acesso privilegiado que aproveitou essas imagens para relembrar não só essa temporada, mas a própria carreira de Jordan e a forma como se tornou um fenómeno mundial.

BoJack Horseman

Uma série de animação que tanto nos consegue pôr a rir como a chorar. Numa crítica ao mundo de Hollywood, Bojack Horseman é um ator caído em desgraça depois de ter ganho popularidade numa série quando era mais novo. Enquanto lida com dependências de álcool e de droga, tenta ganhar protagonismo e dar a volta à sua vida com o seu carisma e sarcasmo, mas, por mais do que uma vez, descobre que ações valem mais do que palavras.

Créditos Finais

Vida de Pelé: no final deste mês vai chegar à Netflix um documentário sobre a lenda do futebol mundial Pelé, que levou o Brasil à conquista de cinco Mundiais de futebol durante a sua carreira. Vê aqui o trailer.

Com tanto tempo livre: se já estás farto de fazer puzzles, neste artigo, vais poder aprender os básicos do poker e de como te podes tornar um jogador melhor.

A rede social do momento: o TikTok é notícia de 2020 e a nova plataforma mais falada nos EUA é a Clubhouse. É uma espécie de rede social à base de áudio onde os utilizadores podem entrar em diferentes chat rooms e participar em conversas. Sabe mais neste artigo da Vice.