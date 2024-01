Celebrada a quadra natalícia, e já em modo de aquecimento para uma Passagem de Ano que se avizinha prolongada (para quem gosta e é apreciador do réveillon, claro), estamos de regresso com um episódio duplo especial na companhia do Guilherme Fonseca e do Pedro Silva, autores do podcast “Private Joke”, para fazer um "Especial Best of" sobre o que melhor se fez no cinema e na televisão em 2023.

O episódio está dividido em duas partes: a Parte I é sobre filmes e podes ouvir ou recordar aqui, a Parte II versa sobre as melhores séries do ano.

Tal como aconteceu para os filmes, o João Dinis pediu a todos que enviassem o seu TOP10 do ano individual, para depois somar pontos por ordem de preferência e chegar a um TOP5 final global. Ou seja, depois de receber as listas de cada um, da posição 1 a 10, somou, respetivamente, 200, 150, 100, 80, 60, 45, 30, 20, 10 e 5 pontos. Depois, fez as contas. E este foi o resultado.

Best of Séries de 2023: Acho Que Vais Gostar Disto & Private Joke:

The Bear (Disney+)

The Last of Us (HBO Max)

Succession (HBO Max)

Daisy Jones & The Six (Prime Video)

Poker Face (SkyShowtime)

Revelado o nosso TOP, repetimos a máxima do artigo da semana passada e passamos a bola para o vosso lado. O que acham das séries da lista? Faltam outras estreias ou este TOP satisfaz?

Algumas recomendações para ver durante o réveillon

Percy Jackson and the Olympians | Disney+

Percy Jackson and the Olympians (Disney+, T1). A saga literária de Rick Riordan inspirou dois filmes (que não tiveram o sucesso de bilheteira esperado) e agora chegou ao streaming em formato série. Segundo a crítica, a adaptação é divertida e respeita o material de origem; de acordo com a Disney, é uma das melhores estreias de 2023 da plataforma, arrecadando 13,3 milhões de visualizações nos primeiros seis dias (mais do que “Loki” e quase tanto como “Ahsoka”). (Trailer)

Reacher (Prime Video, T2). O polícia do exército (com corpo de Hulk) dos livros de Lee Child surpreendeu em 2022, conquistando a crítica e público. Tom Cruise já tinha desempenhado o papel no cinema, mas o ator Alan Ritchson incorporou a personagem com um magnetismo e precisão tal que é fácil esquecer que o gigante-justiceiro-solitário-superinteligente foi interpretado por uma das maiores estrelas de Hollywood. Sobre a segunda temporada, que estreou no passado dia 15, o The Guardian diz ser “uma aventura intensa e violenta”, em que o “protagonista tem uma energia estranha da qual não se consegue tirar os olhos”. (Trailer)

The Crown (Netflix, T6). Os últimos seis episódios já estão disponíveis, concluindo assim uma década de série que revisitou (de forma ficcionada) os 70 anos de reinado da Rainha Isabel II. Da primeira metade da temporada já dissemos de nossa justiça neste episódio do podcast, agora é tempo de vermos como acaba (ou, melhor, ver como a ficção adaptou a realidade). (Trailer)

Dr. Death (HBO Max, T2). Para quem gosta de true crime, de bizarria e de fazer binge, esta recomendação é a ideal. Especialmente porque há uma série documental de três episódios na Netflix para complementar a história de Paolo Macchiarini, um cirurgião italiano mundialmente famoso pelos seus transplantes de traqueia (de plástico) infundidos com células estaminais. Tal como aconteceu na primeira temporada, a série adapta o podcast homónimo, e os oito episódios já estão disponíveis na HBO Max. (Trailer)