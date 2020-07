O (quase) regresso dos Da Weasel

A iniciativa pretende assinalar a data em que aconteceria no NOS Alive o aguardado concerto de regresso dos Da Weasel.

O encontro com a banda está marcado para 11 de julho, às 21h00, no Instagram e no Facebook do NOS Alive, dos Da Weasel e da Rádio Comercial.

Numa emissão NOS Alive online, em canal aberto, decorre um chat com a presença da banda, moderado por Rui Simões, da Rádio Comercial, com a participação dos maiores fãs dos Da Weasel.

B Fachada no Jardim de Verão Gulbenkian 2020

No âmbito do Gulbenkian convida, a galeria ZDB é desafiada para uma programação transdisciplinar e eclética, de artistas a residir em Portugal.

Este sábado há concerto de B Fachada e Julinho da Concertina.

Às 21:00 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Programa completo aqui.

Espetáculo de dança “É por ti!”

Mais de 30 coreógrafos, numa produção Ai!aDança, reúnem-se para um espetáculo histórico, no sentido de honrar a Dança e o regresso ao seu habitat normal: o Palco! Intitula-se É por ti!, trata-se de um evento que visa fazer uma homenagem aos profissionais de Dança e Bailarinos que têm resistido a esta fase de confinamento.

21:30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Os bilhetes variam entre os 10 e os 12 euros.

Curtas Vila do Conde leva filmes premiados a sessão especial em Drive-In

No dia em que seria inaugurada a 28.ª edição do Curtas Vila do Conde, o festival celebra o formato da curta-metragem de forma alternativa, com uma sessão especial no espaço Drive-In, onde são exibidos os filmes premiados ao longo das 27 edições do Curtas.

21:30 no Espaço Drive-In instalado na Seca do Bacalhau, em Vila do Conde.

Início da quarta edição do projeto "Dar a Ouvir"

A iniciativa debruça-se sobre a problemática das alterações climáticas e os seus efeitos na transformação das paisagens sonoras em comunidades humanas e não humanas.

O "Dar a Ouvir", que todos os anos apresenta instalações e performances em torno de paisagens sonoras estende-se até 6 de setembro, com as atividades a concentrarem-se no Convento São Francisco, em Coimbra, que, a par do Jazz ao Centro Clube (JACC), organiza este programa cultural.

Instalações, visitas guiadas, performances e "passeios sonoros" são algumas das propostas apresentadas para esta edição.

Programa completo aqui.

Início do ciclo de cinema “A Propósito do Racismo e da Escravatura”

Este ciclo propõe uma reflexão sobre o racismo e preconceito a partir do cinema de ficção, dos anos 50 aos nossos dias, apresentando 10 filmes de 10 “autores”, que abordam estas questões a partir de diversos ângulos e olhares.

Até 5 de agosto no Cinema Nimas, em Lisboa.

Programa completo aqui. Este sábado será exibido "Django Libertado" de Quentin Tarantino, com Jamie Foxx, Don Johnson, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Kerry Washington.

Prosseguem espetáculos no DRIVE-IN - Estacionamento 33. Hoje com António Zambujo

Espetáculo interativo e desenhado para acontecer no parque de estacionamento, recorre a nova tecnologia em matéria de áudio, vídeo e comunicação wireless, respeitando todas as medidas de segurança exigidas no momento que se vive. As famílias chegam, sintonizar a frequência rádio indicada, participam e regressam a suas casas sem nunca sair das viaturas.

Ansião, Leiria.

Consulte aqui as condições e preços do evento.