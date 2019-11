Além do concerto de Adriana Calcanhotto, a programação principal em Beja vai incluir, a partir das 21:30, no Teatro Municipal Pax Julia, espetáculos de dança “Nome”, das portuguesas Carolina Campos & Márcia Lança, na quinta-feira, de teatro “Música de Fiambrería”, dos uruguaios Lucia Trentini e Diego Arbelo, no dia 26, e “Lacura”, da espanhola Companhia Impulso, dia 27, e de música da fadista Daniela Helena, no dia 28, da brasileira Marina de La Riva, no dia 29, e da portuguesa Beatriz Nunes, no dia 30.

A programação principal em Beja vai integrar ainda um concerto da chilena Francesca Ancarola, na sexta-feira, e a peça de teatro “Parir – volver al vientre”, da companhia espanhola Actos Intimos, no sábado, na Casa da Cultura, a partir das 21:30.

Já a programação paralela em Beja vai incluir atividades em vários locais e com entrada livre, como o Mercado das Marias, no fim de semana, para mulheres empreendedoras poderem mostrar e vender produtos, exposições, sessões de contos e leituras, dois círculos de mulheres e um misto, conversas, oficinas e exibições de documentários.

Da programação nas extensões, no Auditório Municipal António Chainho, em Santiago do Cacém, vai ser apresentado o espetáculo “Lacura”, no dia 28, e atuar Marina de La Riva, no dia 30, a partir das 21:30.

No Centro Cultural de Campo Maior, haverá um concerto de Beatriz Nunes, no dia 28, o espetáculo de dança “Muros”, da CADAC, no dia 29, a partir das 21:30, e uma exposição de ilustrações de Susa Monteiro, entre quarta-feira e dia 30.

No Centro Cultural de Cuba, vão ser apresentados, a partir das 21:30, os espetáculos “Parir – volver al vientre”, na sexta-feira, e “Muros”, no dia 27.

Francesca Ancarola vai atuar no Cine Teatro Marques Duque, em Mértola, na sexta-feira, e o espetáculo “Muros” será apresentado no Cine Granadeiro, em Grândola, no dia 28, a partir das 21:30.