O podcast It's Ok not to be OK, produzido pela MadreMedia e pelo LACS, que colocou empresários e empreendedores a falar sobre como viver e trabalhar melhor na primeira temporada, está de volta.

A segunda temporada foi apresentada esta terça-feira, 18 de outubro, num evento que contou com a gravação live de um episódio especial que reuniu as duas anfitriãs, Rute Sousa Vasco e Inês Cabral, e três convidados, Ricardo Martins Pereira, empresário e publisher da MAGG, Nuno Abreu, Diretor Executivo de HR Solutions na AON Portugal, e Dara Boles, terapeuta na New Life Portugal.

Nesta segunda temporada, o podcast It's OK to not be OK apresenta-se com uma variação sobre o mote original assinalado com um traço sobre a palavra NOT com o objetivo simbólico de assinalar a nova fase pós-pandémica do mercado de trabalho e os desafios que coloca às empresas e a quem nelas trabalha.

A nova temporada conta com um primeiro lote de seis episódios, lançados semanalmente, com cerca de 40 minutos cada, e terá como convidados Miguel Assis, da VOQIN, Mariana Santos Soares, da Comic Con Portugal, Ricardo Lima, da Web Summit; Miguel Costa, da Madpizza e Diogo Romão, da Monday.

O podcast está disponível nas plataformas habituais de streaming e o primeiro episódio, com Miguel Assis, da Voqin.