Entre as novidades a chegarem às livrarias este mês, hoje apresentadas à imprensa, está “Mestre dos Batuques”, de José Eduardo Agualusa e que o editor Francisco José Viegas, da Quetzal, descreveu como “o melhor romance e o mais lírico” do escritor angolano.

Situado entre finais do século XIX e começo do século XX, “Mestre dos Batuques” é “uma digressão prodigiosamente construída sobre as ilusões das fronteiras e dos territórios que nos definem: A raça, a nação, o género e outras categorias que confinam a chamada ‘realidade’”, escreveu o autor Mia Couto num texto de apresentação.

Em outubro sairá “Viagens com o Mehdi”, um livro que reúne “crónicas de viagens e de amizade” de Ana Bárbara Pedrosa, juntando-se aos romances “Lisboa, Chão Sagrado” (2019), “Palavra do Senhor” (2021) e “Amor Estragado” (2023).

Em apresentação à imprensa, Carlos Almeida, da Bertrand Editora, explicou que “Viagens com Mehdi” reúne textos sobre “destinos extravagantes”, mas que também contam com análise social e política, e tem outros são de “puro deslumbramento e sobre amizade despojada”.

“Claridade”, o mais recente livro de poesia de João Luís Barreto Guimarães, tem edição marcada para novembro pela Quetzal, a editora que tem publicado a toda a obra poética do autor, Prémio Pessoa 2022.

Acompanhando as celebrações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, a Bertrand reedita o ensaio “Luís de Camões - Fabuloso, Verdadeiro” (1950), de Aquilino Ribeiro, com prefácio de António Valdemar.

De entre as novidades deste grupo editorial, destaca-se ainda a edição em outubro de “História Global da Literatura Portuguesa”, uma obra com direção de José Eduardo Franco, Annabela Rita, Miguel Real e Isabel Ponce de Leão que abrange um arco temporal de mais de 800 anos, desde a Idade Média até à atualidade.

Dividido em “sete idades” organizadas de forma cronológica entre os séculos XII e XXI, este livro é uma nova abordagem à literatura portuguesa, juntando-se a duas outras obras referenciais: “História da Literatura Portuguesa”, de António José Saraiva e Óscar Lopes (Porto Editora), publicado pela primeira vez nos anos 1950, e “O Cânone” (2020), de António M. Feijó, João R. Figueiredo e Miguel Tamen (Tinta da China).

O grupo editorial Bertrand Círculo integra as editoras Bertrand, Quetzal, Temas e Debates, Contraponto, Pergaminho, Arteplural e 11x17.