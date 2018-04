Os filmes “Al Berto” e “São Jorge” estão nomeados em cinco das sete categorias de Cinema dos Prémios Áquila 2018, incluindo Melhor Filme, Melhor Ator Principal e Melhor Ator Secundário, foi hoje anunciado.

Os prémios Áquila, atribuídos pela Fénix - Associação Cinematográfica, distinguem as melhores produções portuguesas de cinema e televisão e os vencedores são escolhidos pelo público, através de votação ‘online’.

No cinema, os candidatos da Melhor Filme são, além de “Al Berto” e “São Jorge”, “A Morte de Luís XIV”, “Índice Médio de Felicidade” e “Zeus”.

Na categoria de Melhor Realizador competem João Canijo (“Fátima”), Joaquim Leitão (“Índice Médio de Felicidade”), Pedro Pinho (“A Fábrica de Nada”), Marco Martins (“São Jorge”) e Paulo Filipe Monteiro (“Zeus”).

“Al Berto” é o único filme com três nomeações numa única categoria, a de Melhor Ator Secundário: Carlos Oliveira, João Villas-Boas. José Pimentão. Na mesma categoria estão ainda nomeados Adriano Luz (“São Jorge”) e Miguel Cunha (“Zeus”).

Em televisão, competem, pelo prémio de Melhor Série, Minissérie ou Telefilme, “A Família Ventura”, “Filha da Lei”, “Madre Paula”, “Sim, Chef!” e “Vidago Palace”, e, pelo de Melhor Telenovela, “A Herdeira”, “Espelho d’Água”, “Jogo Duplo”, “Ouro Verde” e “Paixão”.

Os nomeados foram escolhidos por duas comissões compostas por 50 personalidades das áreas do cinema e da televisão, entre as quais as atrizes Alexandra Lencastre, Sofia Nicholson, Joana Brandão e Carmen Santos e os realizadores Gonçalo Almeida, Jorge Cramez e Hugo de Sousa.

Os vencedores dos prémios Áquila 2018 serão anunciados a 01 de maio, numa sessão transmitida pelo canal Cinemundo, a partir das 21:00

Durante a cerimónia serão ainda anunciados os vencedores dos prémios especiais Condor, atribuído a um artista que se tenha destacado no ano anterior, Fénix, a uma personalidade, pela sua carreira, e Excelsior, a uma entidade nacional que tenha dado "um contributo valioso ao desenvolvimento do audiovisual português".

A lista completa de nomeados aos prémios Áquila 2018:

CINEMA

Melhor Filme

“A Morte de Luís XIV” (Capricci Films, Rosa Filmes e Andergraun Films)

“Al Berto” (Ukbar Filmes)

“Índice Médio de Felicidade” (MGN Filmes)

“São Jorge” (Filmes do Tejo)

“Zeus” (Happygénio)

Melhor Realizador

João Canijo (“Fátima”)

Joaquim Leitão (“Índice Médio de Felicidade”)

Pedro Pinho (“A Fábrica de Nada”)

Marco Martins (“São Jorge”)

Paulo Filipe Monteiro (“Zeus”)

Melhor Argumento

“A Morte de Luís XIV” (Albert Serra e Thierry Lounas)

“Al Berto” (Vicente Alves do Ó)

“São Jorge” (Ricardo Adolfo e Marco Martins)

“Uma Vida à Espera” (Frederico Pombares)

“Zeus” (Paulo Filipe Monteiro)

Melhor Atriz Principal

Carla Galvão (“A Fábrica de Nada”)

Dânia Neto (“Perdidos”)

Joana Pais de Brito (“A Mãe é que Sabe”)

Maria João Abreu (“A Mãe é que Sabe”)

Matilde Serrão (“Jacinta”)

Melhor Ator Principal

Anton Yelchin (“Porto”)

Miguel Borges (“Uma Vida à Espera”)

Nuno Lopes (“São Jorge”)

Ricardo Teixeira (“Al Berto”)

Sinde Filipe (“Zeus”)

Melhor Atriz Secundária

Catarina Wallenstein (“Peregrinação”)

Lia Gama (“Índice Médio de Felicidade”)

Margarida Carpinteiro (“A Mãe é que Sabe”)

Paula Lobo Antunes (“Jacinta”)

Rita Loureiro (“Al Berto”)

Melhor Ator Secundário

Adriano Luz (“São Jorge”)

Carlos Oliveira (“Al Berto”)

João Villas-Boas (“Al Berto”)

José Pimentão (“Al Berto”)

Miguel Cunha (“Zeus”)

TELEVISÃO

Melhor Série, Minissérie ou Telefilme

“A Família Ventura” (Be Active)

“Filha da Lei” (Stopline Films)

“Madre Paula” (Vende-se Filmes)

“Sim, Chef!” (Valentim de Carvalho)

“Vidago Palace” (HOP Filmes)

Melhor Telenovela

“A Herdeira” (Plural Entertainment)

“Espelho d’Água” (SP Televisão)

“Jogo Duplo” (Plural Entertainment)

“Ouro Verde” (Plural Entertainment)

“Paixão” (SP Televisão)

Melhor Canção Original ou Adaptada

“Bang” de Ella Nor (“Jogo Duplo”)

“Haja o que Houver” de Madredeus (“O Sábio”)

“I Need This Girl” de Virgul (“Ouro Verde”)

“O Meu Lugar” de Amor Electro (“Espelho d’Água”)

“Paixão” de HMB (“Paixão”)

Melhor Atriz Principal

Alexandra Lencastre (“A Herdeira”)

Anabela Moreira (“Filha da Lei”)

Joana Ribeiro (“Madre Paula”)

Maria João Bastos (“País Irmão”)

Luísa Cruz (“Espelho d’Água”)

Melhor Ator Principal

Diogo Martins (“Sim, Chef!”)

Diogo Morgado (“Ouro Verde”)

José Raposo (“País Irmão”)

Renato Godinho (“Espelho d’Água”)

Pedro Lamares (A Herdeira)

Melhor Atriz Secundária

Carla Andrino (“Ministério do Tempo”)

Joana Seixas (“A Família Ventura”)

Lídia Franco (“Espelho d’Água”)

Manuela Couto (“Jogo Duplo”)

Margarida Marinho (“Vidago Palace”)

Melhor Ator Secundário

Elmano Sancho (“Filha da Lei”)

João Baptista (“Filha da Lei”)

José Mata (“Paixão”)

Pedro Barroso (“Vidago Palace”)

Tomás Alves (“A Família Ventura”)

[Notícia corrigida às 16:29 — retifica a data do anúncio dos prémios, que é dia 1 de maio e não dia 21 de abril, como se lia numa versão anterior deste artigo]