"Eu canto maioritariamente melodias de fado tradicional, um espólio com 180 melodias, onde é suposto criarmos as nossas próprias histórias - refiro-me ao poema -, e depois criarmos um estilo e linguagem próprios. Isso exige uma grande dose de improviso. (...) Para correr bem não posso fazer isto automaticamente e regularmente num palco, justificou à Lusa.

Aldina Duarte editou o primeiro álbum, "Apenas o amor", em 2004, mas contabiliza os 25 anos de carreira desde que, em 1994, entrou num projeto no café-teatro d'A Comuna, em Lisboa, em colaboração com o encenador João Mota e Paulo Anes.

"Todos os dias tínhamos um convidado, ou fadista da nossa preferência ou um ator a dizer poesia portuguesa. Aquele projeto, durante aquele ano, foi tão bem sucedido que foi dali que Camané saiu da casa de fados para o mundo e eu entro para a casa de fados", recordou.

Entre os convidados dessa tertúlia estava a fadista Beatriz da Conceição, uma das referências de Aldina Duarte, que tinha conhecido aos 24 anos, e Manuela de Freitas, com quem viria a colaborar.

Depois de "Apenas o amor", Aldina Duarte editou os álbuns "Crua" (2006), "Mulheres ao espelho" (2008), "Contos de fados" (2011), "Romances" (2015) e "Quando se ama loucamente" (2017).

"Para fadista acho que sou pouco saudosista", disse Aldina Duarte quando convocada a olhar para estes 25 anos. Prefere o presente e aproveitar as experiências da ligação que faz entre o fado e outras artes, como a participação no espectáculo "Malfadadas", da temporada do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

"Foi a maior aventura de todas e onde aprendi sobre outras maneiras de me apropriar da palavra", disse à Lusa.

(Por: Sílvia Borges da Silva da Agência Lusa)