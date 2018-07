A 12.ª edição do festival, que já está esgotada, começa na próxima quinta-feira e são esperados cerca de 55 mil espectadores, dos quais 16 mil serão estrangeiros, em cada um dos três dias.

Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age e Pearl Jam são os cabeças de cartaz de um programa que contará com mais de uma centena de artistas e obrigará, mais uma vez, os espectadores a fazerem um calendário do que querem e conseguem ver.

Este ano, em termos logísticos, as principais novidades são o alargamento do relvado artificial a mais espaço do recinto e, no exterior, haverá aumento da oferta de opções de saída, com 30 autocarros da Carris, para facilitar o fluxo de movimento de espectadores entre Algés e três pontos na cidade: Marquês de Pombal, Cais do Sodré e Parque das Nações.

"Todos os anos tentamos dar mais conforto e melhorar a experiência de quem nos visita", explicou o promotor no recinto.

Uma semana antes de se abrirem as portas, os protagonistas no Passeio Marítimo de Algés são os técnicos que montam todas as estruturas, como o coreto que acolherá sobretudo música portuguesa, a zona comercial, com um palco que recria as típicas casas de fado, e as quatro zonas de restauração.