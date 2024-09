Depois de anos de dúvidas e algumas tentativas frustradas de Hollywood, Almodóvar optou por rodar o seu filme na costa leste, em Nova York, cidade que lhe abriu as portas dos Estados Unidos quando estava a começar a carreira, na década de 1980.

"The Room Next Door" é uma meditação sobre a morte e a amizade. Tilda Swinton é uma correspondente de guerra que sofre de cancro terminal, Julianne Moore uma romancista de sucesso e a amiga que aceita acompanhá-la nos seus momentos finais.

O ator John Turturro completa o trio de protagonistas do filme que reafirma em inglês o que Almodóvar tem vindo a desenvolver há mais de uma década na Espanha: um cinema cada vez mais melancólico e que almeja analisar o medo da morte ou do declínio físico.

Almodóvar estreou em 2020 em inglês com "The Human Voice", um média-metragem baseada na obra homónima de Jean Cocteau com Tilda Swinton no papel de uma mulher abandonada.

Três anos depois, repetiu, num formato ainda mais curto, com "Estranha Forma de Vida", um western gay com dois cowboys apaixonados (interpretados por Ethan Hawke e Pedro Pascal), mas com vários problemas.

Almodóvar afirmou que, depois da segunda média-metragem, e do sucesso de sua exibição em Cannes, sentiu que havia chegado o momento de embarcar no projeto - adiado várias vezes - de escrever um roteiro e dirigir uma longa-metragem em inglês.

Controlo total

O diretor de "Ata-me" e "A Lei do Desejo" é conhecido por controlar de maneira rigorosa a sua obra artística. Tudo, do roteiro até ao cenário ou figurino, precisa receber a sua aprovação.

Este foi o motivo que impediu a concretização de um projeto com a australiana Cate Blanchett, a adaptação do romance "Manual para mulheres de limpeza", de Lucia Berlin, há dois anos.

"The Room Next Door" também é inspirando no romance, "What are you going through", de Sigrid Nunez.

Ícone do cinema espanhol, Almodóvar começou com comédias kitsch e ousadas, como "Pepi, Luci e Bom" ou "O Que Fiz Eu Para Merecer Isto?".

"Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos", de 1988, foi o seu maior sucesso comercial: ganhou o prémio de melhor argumento no Festival de Veneza e foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira.

Mas o sentimento mais circunspecto do cineasta espanhol, autor de quase 50 obras de todos os géneros, prevaleceu aos poucos, com filmes como "Fala com Ela", "Má Educação", sobre a sua infância, e "Dor e Glória", sobre sua carreira como cineasta.

Após a exibição em Veneza, Almodóvar receberá no fim de setembro um prémio de carreira no Festival de San Sebastián.