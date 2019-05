No sábado, primeiro dia do festival, que na sua primeira edição foi inteiramente dedicado à música, sobe ao palco o Teatro de Marionetas do Porto, pelas 21:30, com a peça “Nunca”.

No dia 01 de junho, também pelas 21:30, é a vez de subir ao palco no Castelo de Alter do Chão a peça “Quando vai Carmen fazer Lady Macbeth?”, do Teatro dos Alóes e Elsa Valentim.

Arantxa Joseph, André Duarte e Giacomo Scalisi trazem ao sótão da Casa do Álamo, pelas 15:30 do dia 08 de junho, a peça infantil “Milho Por Peixe”.

Também no mesmo dia, mas pelas 21:30, o Castelo de Alter do Chão acolhe a peça “1936 — O ano da Morte de Ricardo Reis”, pela Barraca Teatro, com encenação de Hélder Costa.

No dia 15 de junho, pelas 21:30, as portas do Castelo de Alter do Chão voltam a abrir-se para receber a peça “Ilha Encantada”, do Teatroesfera.

O festival prossegue a 21 de junho com a própria diretora artística do Alter Cultur Fest, Maria João Luís, que subirá ao palco pelas 21:30 para interpretar “Ermelinda do Rio”, uma produção do Teatro da Terra.

“Para ti, Sophia”, pelo Trigo Limpo Teatro Acert, com encenação de Pompeu José, é a proposta agendada para o dia 22 de junho, pelas 21:30.

A segunda edição do Alter Cultur Fest encerrará no dia 23 de junho, pelas 15:00, na Igreja do Convento de Santo António, com a peça “Paiaçu”, da companhia Cassefaz, interpretada por João Grosso e Sílvia Filipe.

“No fundo, levamos teatro para a infância, juventude, mas, ao mesmo tempo, levamos um outro teatro ‘sério’, digamos assim, e também alguma comédia”, sublinhou a atriz Maria João Luís.

Para além dos espetáculos agendados, estão anunciadas leituras encenadas na Casa do Álamo, nos dias 08 e 22 de junho, por Dinarte Branco e Leonor Salgueiro, e, no dia 15 de junho, pela atriz Teresa Coutinho.