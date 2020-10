"Com o apoio do município [Proença-a-Nova], o Conservatório Regional de Castelo Branco abriu uma nova turma do Curso Básico de Música - Ensino Artístico Especializado, durante o ano letivo 2020-2021, para as classes de violino, viola de arco, violoncelo e clarinete", explica, em comunicado, a Câmara de Proença-a-Nova.

A iniciativa evita que os alunos tenham de se deslocar a outras cidades, nomeadamente a Castelo Branco, para obter esta formação, sendo que são os professores do Conservatório a deslocar-se a Proença-a-Nova.

Para além do violino, viola de arco, violoncelo e clarinete, há ainda oferta disponível de guitarra e acordeão e, no futuro, está previsto abrir os cursos de trompa e flauta Transversal.

"A turma de 1.º grau tem ainda vagas disponíveis e as inscrições estão a decorrer no ‘site' do Conservatório [de Castelo Branco]. A turma de 2.º grau continua a funcionar com alunos que já frequentavam esta formação desde o ano passado", lê-se na nota.

As aulas decorrem nas instalações do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova e todos os alunos têm formação musical, classe de conjunto e aulas individuais de instrumento.