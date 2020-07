Concerto de Carrilhão

Abel Chaves interpreta, entre outras, músicas de Amália Rodrigues, Ennio Morricone, por ocasião da comemoração de 1.º Aniversário da elevação do Real Edifício de Mafra a Património Mundial - UNESCO.

16:00 - Palácio Nacional de Mafra

Consulte aqui o programa

Festival Ao Largo

Apresentação da peça "Sopro" com texto e encenação de Tiago Rodrigues, numa produção Teatro Nacional D. Maria II.

A programação do Festival ao Largo, que este ano, devido à pandemia covid-19, não se realiza no largo fronteiro ao Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), mas no espaço mais amplo do Palácio Nacional da Ajuda, inclui ainda espetáculos de bailado, teatro e cinema.

Todos os programas têm início às 21:30, à semelhança dos outros anos, à exceção dos da Companhia Nacional de Bailado, que, noutras edições, começavam às 22:00. A entrada é livre.

Palácio da Ajuda, em Lisboa

"Takeover #1 – Musicbox no São Luiz"

Este domingo há concerto dos Lavoisier, que apresentam o disco de homenagem ao escritor e poeta português Miguel Torga.

A parceria entre o Musicbox e o teatro municipal tem por título “Takeover #1”, com o clube a apropriar-se da sala principal para nove sessões ao vivo, de quinta-feira a domingo, entre 9 e 19 de julho

21:00 na Sala Luís Miguel Cintra, Teatro São Luiz em Lisboa.

O programa completo pode ser consultado aqui. O preço dos bilhetes varia entre os 8 e os 15 euros.

Jardim de Verão Gulbenkian 2020

Este sábado com concerto de Peter Evans, João Barradas e Demian Cabaud.

No âmbito do Gulbenkian convida, a galeria ZDB é desafiada para uma programação transdisciplinar e eclética, de artistas a residir em Portugal.

Às 21:00 na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. Programa completo aqui.

Termina o projeto MAPAS

Doze propostas chegaram a 30 lugares através de uma carrinha polivalente que se transforma em palco, galeria, cinema e lugar de experimentação e apresentação para públicos diversos.

Programa completo em aqui.

Leiria