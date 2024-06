Este foi um dos dois espetáculos que mais Coliseus fez em Portugal. Com a partida de António Feio a Treta continuou viva e o Zézé, personagem criado por José Pedro Gomes, voltou em 2016 com 'Filho da Treta' em dupla com António Machado e em 2019 com o 'Casal da Treta' com Ana Bola. O sucesso tem vindo a acompanhar as várias Tretas ao longo dos anos e, em 2024, na Era digital e com a força das redes sociais, chega uma nova vida deste universo – 'Amigos da Treta' - em dupla com Aldo Lima.

Segundo a sinópese, os influencers, os gurus do coaching e do lifestyle, a inteligência artificial e a estupidez natural - as novas tretas que se juntam à treta de sempre, e fazem crescer este mundo da treta onde cada vez mais se fala... treta. Jóni, amigo de Zézé que se ausentou para fazer Erasmus numa terra distante — aventura que o obrigou a fazer a maior viagem da sua vida e até a ter de atravessar a ponte sobre o Tejo para nunca mais ser visto — regressa agora ao bairro vindo das entranhas da terra. Literalmente. Até porque, mal chega, cai no buraco das obras de expansão do metropolitano e faz uma rotura parcial do ligamento cruzado do cigarro electrónico. Jóni, auto-proclamado guru da espiritualidade hashtag-deus-no-comando, e das medicinas à base de batidos com raspas de kombucha, é recebido por um emocionado Zezé, que nunca esqueceu o amigo...

Esta é uma peça com encenação de José Pedro Gomes e Aldo Lima e os bilhetes já estão à venda com datas até 3 de novembro no Villaret.

Os bilhetes custam 20 euros e podem ser adquiridos aqui.