O festival Sunset Sessions começa no sábado, na Pampilhosa da Serra (Coimbra), com uma programação que coincide parcialmente com as Festas do Concelho, em que atuam Ana Laíns e Tony Carreira, entre outros artistas.

Nesta quinta edição, o Seaside Sunset Sessions continua a assumir-se como ‘eco-festival’, com a organização a prometer uma “sintonia perfeita entre música, natureza, inovação e diversão”, na praia fluvial da Pampilhosa da Serra, a partir de sábado e até ao dia 19 deste mês.

Ao longo de nove dias, além dos ‘sunset’ diários, das 15:00 às 20:00, animados por Oskar DJ e outros convidados, esta vila do distrito de Coimbra vai receber “alguns dos melhores dj nacionais e internacionais do momento”, segundo a Câmara Municipal, que promove o festival e as Festas do Concelho.

A par da música, “haverá inúmeras atividades ao longo de todo o dia”, na praia fluvial, “para que as pessoas se sintam bem”, adiantou hoje à agência Lusa o presidente da autarquia, José Brito.

Para dia 17, estão anunciadas as atuações de Rob Willow, Kura, Overule e Oskar DJ, enquanto no dia seguinte Francisco Cunha, Breathe Carolina e Club Banditz deverão assegurar “doses redobradas de energia positiva e boa disposição”.

O programa, com entradas gratuitas, inclui atividades “para todos os gostos e todas as idades”, como ‘fitness on water’, ‘aqua jump’, ‘hip-hop’, aulas de ‘afro house’, ‘zumba fitness’ e jogos no rio Unhais.

“Queremos atrair cada vez mais pessoas ao nosso território”, afirmou o social-democrata José Brito, realçando que a permanência de turistas e a visita, em agosto, de naturais do concelho e seus descendentes na diáspora, maioritariamente radicados na zona de Lisboa, contribuem para “a sustentabilidade de muitas empresas” locais, designadamente nas áreas do alojamento e restauração.

Patrocinado pelo empresário Acácio Teixeira, oriundo da Pampilhosa da Serra e dono da firma Seaside, o festival tira partido de um palco montado sobre as águas do Unhais, proporcionando “uma atmosfera única que tem vindo a conquistar cada vez mais festivaleiros”, de acordo com uma nota do município.

“Nunca consideramos que este investimento seja um gasto”, frisou José Brito, para salientar que a aposta da câmara, ao longo do mês de agosto, “faz com que muito dinheiro fique no território”, que enfrenta problemas de desemprego e desertificação desde pelo menos os anos 40 do século XX.

A fim de combater o desperdício de plástico, as pessoas deverão comprar, “por uma quantia simbólica”, um único copo que poderão reutilizar em todos os dias do festival.

O serviço de campismo é gratuito, na modalidade de ‘camping’, havendo outras opções disponíveis a preços reduzidos, como ‘glamping’, aluguer de tendas e ‘tipis’.

As Festas do Concelho, entre os 13 e 16 deste mês, incluem a XXI Feira do Artesanato e Gastronomia e coincidem, neste período, com o Seaside Sunset Sessions.

No dia 13, as festas abrem com concertos de Ana Laíns e do Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense.

A cantora luso-britânica Mia Rose e a banda D.A.M.A atuam no dia 14, enquanto Maria Lisboa e Cantar Amália animam o dia seguinte, feriado nacional.

Oriundo da freguesia do Cabril, Pampilhosa da Serra, o cantor Tony Carreira encerra as festividades, com um espéculo no dia 16.

O programa profano associa-se aos festejos religiosos em honra da Senhora do Pranto, padroeira da sede do concelho.

A animação local prossegue depois com as Noites de Verão, já a decorrer desde segunda-feira e que são hoje interrompidas, para serem retomadas, de 20 a 23 de agosto, com diversos espetáculos de música, teatro e cinema em frente aos Paços do Concelho.