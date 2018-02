O norte-americano Anderson.Paak atua na edição deste ano do festival Super Bock Super Rock (SBSR), que decorre de 19 a 21 de julho, no Parque das Nações, em Lisboa, acompanhado pelos The Free Nationals, foi hoje anunciado.

“Depois de Slow J e Oddisee & Good Company, já confirmados para o dia 20 de julho, há mais um nome para encher as medidas aos amantes de hip hop e R&B, no 24.º Super Bock Super Rock: Anderson.Paak & The Free Nationals”, refere a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado.

O músico deverá editar este ano o sucessor de “Malibu”, de 2016. Para este ano está também prevista a edição do novo álbum dos The Free Nationals, com quem Anderson.Paak se apresenta em Lisboa, depois de uma estreia a solo em 2016, na primeira parte do concerto de Bruno Mars.

Para a edição deste ano do SBSR tinham já sido anunciadas as atuações de, entre outros, The XX, Justice, The Vaccines, Julian Casablancas & The Voidz e Sevdaliza.