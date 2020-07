“Ballad of Today” dá título à exposição do artista André Cepeda, com fotografias a cor e a preto e branco, em diversos formatos e modos de exposição, criando um corpo visual da cidade de Lisboa.

Com curadoria de Urs Stahel, “é uma longa caminhada contínua, através de uma cidade, a princípio hesitante, depois acelerada”, segundo um texto descritivo publicado no sítio ´online´ do museu.

Ao longo do dia e da noite, André Cepeda “parece seguir os cães, os vadios, o trajeto dos noctívagos e dos desempregados através dos canais de um organismo complexo que é a cidade”. “Silenciosamente, mas com uma atenção aguçada, com uma perceção que parece reunir olfato, tato e visão num só sentido amplamente abrangente”, refere ainda o texto.

Lisboa é a cidade para onde André Cepeda se mudou há dois anos, vindo do Porto, depois de passar os primeiros anos de vida na Holanda e a juventude em Coimbra, com algumas estadias na Bélgica.

O resultado deste projeto é descrito como uma “inquietante balada de uma cidade”, enquanto sistema urbano, da sociedade atual, da existência individual e coletiva.

“Ballad of Today” vem no seguimento dos seus projetos anteriores: “Depois” (2016), “Rien” (2012) e “Ontem” (2010).