A edição deste ano da ARCOlisboa, que se devia realizar no corrente mês de maio, foi cancelada pelos organizadores devido à pandemia da covid-19, tendo a nova data sido já marcada para 13 a 16 de maio 2021, como anunciou a organização em abril último.

No entanto, a Feira Internacional de Madrid (IFEMA), que organiza a iniciativa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), decidiu promover um acontecimento ‘online’, que, entre 20 de maio e 14 de junho, vai estar disponível no ‘site’ arcolisboa.com, em parceria com a plataforma artsy.net.

De acordo com a organização, serão apresentadas e comercializadas obras das galerias selecionadas pelo comité organizador da feira, e pelos comissários das secções Opening e África em Foco.

O programa geral de galerias conta com a participação de referências no mercado português, como Cristina Guerra Contemporary Art, Filomena Soares, Pedro Cera e Vera Cortês, além de galerias emergentes como a Balcony, Bruno Múrias, Madragoa ou Nuno Centeno.

Entre as participantes espanholas estarão Elba Benítez, Elvira González, Heinrich Ehrhardt, Helga de Alvear ou Juana de Aizpuru, e entre outras estrangeiras, a Balice Hertling(Paris), GeorgKargl (Viena), Greengrassi (Londres), Marcelo Guarnieri (São Paulo) ou Sokyo (Quioto).