A cidade "sempre foi considerada muito conservadora, não deixava entrar objetos procedentes do mundo exterior", acrescentou, de modo que encontrar um brinco de estilo grego "é muito surpreendente".

Não se sabe se o brinco era usado por um homem ou uma mulher, assim como a sua religião, afirmou a autoridade arqueológica israelita num comunicado.

Mas a qualidade da joia e o facto de ter sido descoberta perto do Monte do Templo, onde se elevava o templo judaico de Jerusalém destruído pelos romanos no ano 70 de nossa era, levam a supor que o seu proprietário pertencia a uma classe privilegiada, acrescentou.

A Cidade de David encontra-se aos pés da muralha da Cidade Velha em Silwan, um bairro palestiniano de Jerusalém Oriental, ocupado e anexado por Israel.

É um local onde se realizam escavações israelitas intensivas e controversas, devido à disputa com os palestinianos pela soberania de Jerusalém Oriental e à importância da questão histórica em tal contexto.