O prémio, no valor de 100 mil euros, distingue personalidades portuguesas que trabalham na “promoção, divulgação e defesa dos valores da portugalidade” e é entregue ao arquiteto cerca de dois meses após a inauguração do Edifício Poente do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, um dos seus mais recentes projetos, que tomou o nome de Ala Álvaro Siza.

A cerimónia de entrega do Prémio da Fundação Ilídio Pinho realiza-se no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lisboa.

No ano passado, o Prémio da Fundação Ilídio Pinho foi atribuído ao cardeal José Tolentino de Mendonça, recém-distinguido com o Prémio Pessoa.