Concerto Toy: Um Arraial Digital Especial Santos Populares

O que é: Quem disse que não haveria Santos Populares este ano? No Dia de Santo António, levamos o arraial ao teu domicílio, com um concerto imperdível do inigualável TOY! Bilhetes a dois euros, disponíveis a partir de segunda-feira, 8 de Junho, às 10h00, no site do evento.

Quando: às 21:30

Onde: Através da plataforma Gigs em Casa

Uma sugestão via Calendall.

Emissão de Santo António na RTP

O que é: Não podendo haver arraiais, marchas ou casamentos neste Santo António, a RTP vai fazer uma emissão a partir do Páteo Alfacinha para procurar recriar o espírito dos Santos Populares. A emissão, conduzida por Vanessa Oliveira e José Carlos Malato, vai contar com cantores e fadistas, assim como um desfile.

Quando: Entre as 12:00 e as 13:00 e entre as 14:45 e as 19:00.

Onde: Em direto, na RTP

Gastronomia: The Art of Tasting Portugal

O que é: plataforma gastronómica desenvolvida pela Chef's Agency, o seu intuito é de promover o produto nacional, seja promovendo chefs portugueses, seja promovendo receitas para se fazerem em casa.

Para este período dos Santos Populares, o The Art of Tasting está promover vários petiscos que pode encomendar, especificamente criados para a quadra, como a bôla de sardinha assada com pimentos e molho manjerico e orégãos de João Pedro Pedroso (Ibo Restaurante), Caracóis com toucinho fumado e bifana em pão caseiro de batata doce de Miguel Azevedo Peres (Pigmeu), Katsu Sando de sardinha de Marlene Vieira (Sála) ou Camarão salteado com alho e malagueta de Vítor Sobral (Peixaria da Esquina).

Quando: Consulte cada uma das ofertas para saber a que horas pode fazer a encomenda. Esta é a lista completa.

Onde: Os restaurantes são da área de Lisboa.

Tronos de Santo António

O que é: Tradição secular para comemorar o Dia de Santo António, a Câmara Municipal de Lisboa vai já na sexta edição de um concurso para que os lisboetas criem os seus próprios tronos. Com a pandemia, porém, não vai ser possível ir ver as criações ao vivo, tendo o município criado uma exposição online para o efeito.

Quando: A exposição torna-se pública hoje

Onde Nas plataformas digitais do Museu de Lisboa e no website Cultura na Rua.

Concerto online de Dapunksportif

O que é: A banda é composta por João Guincho, na guitarra, Paulo Franco, na voz e guitarra, Fred Ferreira, na bateria, Filipe Brito, no baixo, e Vicente Santos, nas teclas. A iniciativa é do movimento "A Música da Casa", um movimento independente criado por fãs de música que se juntaram para promover concertos pagos. O modelo de subscrição vai dos cinco aos 15 euros

Quando: Às 21:30

Onde: Através da conta de Patreon do "A Música da Casa"

Concerto online dos NoA

O que é: Composto por Nuno Costa nas guitarras, Óscar Marcelino da Graça no piano e teclados e André Sousa Machado na bateria e percussão, NoA é um trio que atua na sessão comemora o 8.º aniversário da abertura da Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos. O custo para assistir são seis euros.

Quando: Às 18:30

Onde: Transmitido neste link.

Prossegue ciclo de entrevistas “Conversas com História”

O que é: Em tempo de recolhimento, o ciclo de entrevistas Conversas com História ganha uma nova vida, digital. Numa parceria entre o CCB e a RTP, o ciclo da historiadora Raquel Varela, estreia num novo formato aos sábados. Este episódio é uma conversa com o dirigente político e historiador Fernando Rosas.

Quando: às 16:00

Onde: na RTP PALCO ou no website do CCB

Paulo Arraiano e Mariana Gomes exibem vídeo e gravura na Travessa da Ermida

O que é: Inauguração das exposições "Inhale, Exhale (self-breathing kit)", de Paulo Arraiano, e "A Failed Entertainment #1 - Indução", de Mariana Gomes, onde obras em vídeo e gravura refletem sobre as alterações climáticas e a obsessão pelo entretenimento,

Paulo Arraiano criou uma instalação e vídeo para o espaço expositivo no interior da ermida Nossa Senhora da Conceição, que levantam questões atuais sobre alterações climáticas, biosfera, extinção, transhumanismo e a chamada Era do Antropoceno.

Mariana Gomes, corresponde ao primeiro momento do programa "A Failed Entertainment", um projeto curatorial desenvolvido por Ana Anacleto para o espaço De Porta a Porta da Ermida, centrado na apresentação de múltiplos de gravura.

Quando: Entre as 14:00 e as 18:00, até 11 de julho.

Onde: No Projeto Travessa da Ermida, na Travessa do Marta Pinto, 21, Lisboa.

Sessões de Warm Up do Projeto OPA - Oficina Portátil de Artes

O que é: Estas sessões contam com a participação de alguns dos artistas que tiveram oportunidade de viver e experimentar todo o processo em edições anteriores, como La Familia Gitana, SXR, Máry M, Mynda Guevara e DJ Kope.

A OPA - Oficina Portátil de Artes é um projeto pedagógico e artístico de raiz intercultural, promovido há mais de dez anos pela Associação Sons da Lusofonia que se integra na programação de espaço público preparada pela EGEAC, nomeadamente, para o mês de junho.

Estes concertos além de serem transmitidos de forma digital, acontecem em estúdios de música e espaços ligados à criatividade artística em Lisboa, como Espaço Take.it, Estúdios Namouche, Auditório World Academy e Estúdios Lisbon Sound Society.

Quando: Este é o programa: 18:00 - DJ Kope/Mtáfora; 18:20 - Máry M; 18:40 - DUKES; 19:00 - Primo.

Onde: No Instagram da OPA

Teatro: transmissão online da peça "Tiranossauro Rex"

O que é: Peça com texto e encenação de Alex Cassal apresentada pelo Teatro Nacional D. Maria II

Quando: Às 21:00

Onde: Neste link do Vimeo

Prossegue programação online da Bienal BoCa de Artes Contemporâneas

O que é: Uma programação diária com várias atividades, nomeadamente criações de artistas, 'performances' ao vivo, conversas 'online' com convidados de diversas áreas - para falar sobre o corpo, sustentabilidade, pensamento e imaginação.

A Bienal vai ainda levar a cabo uma angariação de fundos internacional com o objetivo de apoiar financeiramente artistas, técnicos e produtores culturais de qualquer território artístico, com idade até 35 anos, em situações de comprovada precariedade.

Hoje haverá Live streaming de performances com Mette Ingvartsen, coreógrafa e bailarina dinamarquesa, seguida de uma conversa com John Romão.

Quando: Às 20:00

Onde: No canal de Youtube da iniciativa