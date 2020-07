Prossegue 25.ª edição de Sementes Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público

O que é: Organizada pelo Teatro Extremo, estende-se até 02 de agosto. Este domingo o programa inclui dança e circo, bem como teatro e marionetas.

Quando: às 18:00, na Praça Urbano Tavares Rodrigues, Feijó, Almada, dança e circo com niMú (Granada, Espanha) - Ni pies ni cabeza. À mesma hora, mas no Museu da Cidade, em Almada,

18:00 – Museu da Cidade, Almada

Fio d’Azeite- Marionetas do Chão de Oliva (Sintra, Portugal) – Sopa de Pedra

Teatro e marionetas.

Homenagem a Fernando Maurício "O Rei sem Coroa"

O que é: Uma iniciativa do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), que inclui uma tertúlia com Ana Maurício, Cátia Miranda, Fernando Jorge, Miguel Ramos e Vítor Miranda, e atuações de Cátia Miranda, Fernando Jorge, Miguel Ramos, Vítor Miranda, Sandro Costa (guitarra portuguesa) e Ivan Cardoso (guitarra clássica).

Quando: 17:00/19:00

Onde: MAAT, em Lisboa.

Início da 6.ª edição do Festival Verão Clássico e das comemorações dos 25 anos da criação do MCTES

O que é: O Festival Verão Clássico é uma iniciativa artística e pedagógica única em Portugal, com diversas atividades abertas ao público, ao qual se associam as comemorações dos 25 anos da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia em Portugal, criado em 1995 por António Guterres sob a liderança do ministro José Mariano Gago, e que ao longo deste ano serão assinaladas com um conjunto de iniciativas disponíveis em www.ciencia25anos.pt.

O Festival Verão Clássico e a sua academia dão início neste dia aos concertos e às mais de 500 aulas abertas, sobre técnica e interpretação musical, orientadas por músicos profissionais e professores. Esta 6.ª edição do Verão Clássico acontece em diferentes espaços da capital: Teatro Thalia, Palácio das Laranjeiras, Conservatório Nacional, Palácio Fronteira e, como habitualmente, no Centro Cultural de Belém e no edifício da Orquestra Metropolitana de Lisboa. A academia conta com a participação de 200 jovens músicos, metade dos quais portugueses e, os restantes, oriundos de 30 países, além dos 15 mestres, músicos profissionais e pedagogos, que vão orientar as aulas.

Quando: Até 4 de agosto Hoje, às 21:00 com concerto MasterFest I (festa de abertura) com Tedi Papavrami, violino, Miguel da Silva, viola, Kyril Zlotnikov, violoncelo, Filipe Pinto-Ribeiro, piano

Onde: Teatro Thalia, em Lisboa.

Início da 10.ª edição do Festival ZêzereArts

O que é: O ZêzereArts nasceu em 2011 por iniciativa de Brian MacKay, diretor artístico do festival. Este é um dos projetos da Musicamera, que conta com o apoio da DGArtes.

Quando. Até dia 01 de agosto. Hoje, às 21:30, acontece a estreia absoluta do filme “Geraldo e Samira – Uma Ópera Para Évora”.

Onde: Jardim da Palmeira, em Évora.