Já ouviu falar em pneus MICHELIN CrossClimate? Como o próprio nome indica, são pneus preparados para todas as épocas do ano, independentemente do clima. Com mais de 75 dimensões disponíveis, são feitos à medida do seu automóvel e do seu conforto. E têm uma segurança concebida para durar em qualquer estação. Faça chuva ou faça sol, o que importante mesmo é o seu bem-estar e o da sua família. Por isso, vamos dar uma série de dicas para manter uma condução segura e sem deslizes.

Perigo: piso molhado

Conduzir com chuva pode ser uma tarefa complicada. Mas, se o fizer, para bem de todos, evite a velocidade. Ao abrandar, os seus pneus farão melhor contacto com a estrada, logo, terão mais tração. Tente também abrandar nas curvas e, ao virar, não faça movimentos bruscos com o volante.

Adicionalmente, não se esqueça de que não está sozinho na estrada. E se manter a distância de segurança em dias secos é uma regra básica, em dias de chuva é obrigatório aumentar essa distância em relação ao veículo da frente. Essa é uma atitude consciente, que lhe dá mais tempo para travar e reagir em situações de perigo.

Uma condução de topo

Ninguém gosta de ver as jantes do seu carro sujas de lama ou de neve. Mas, às vezes, é mesmo impossível evitá-lo. O passeio na montanha em família não seria o mesmo sem um pouco de sujidade. Mas mais importante do que a limpeza e o aspeto das suas rodas, é aquilo que elas podem fazer.

Os pneus MICHELIN CrossClimate têm um certificado para tração e segurança em condições de neve, e estão desenhados com uma banda de rolamentos em forma de "V" com três lamelas autoblocantes, o que garante máxima aderência na neve, sem precisar de correias.

Se for passear para a montanha, não se esqueça da seguinte check list antes de sair:

- verifique o estado dos seus travões

- verifique o estado do seu pneu suplente

- avise um amigo ou um familiar sobre o sítio para onde vai e a que horas pretende voltar.

Deste modo, é possível que os serviços de emergência sejam avisados caso esteja isolado e sem possibilidade de os contactar.

Veja com clareza

O nevoeiro nem sempre permite que tenha a maior visibilidade enquanto está ao volante. E o vento pode pôr em causa a robustez e estabilidade do seu automóvel. Mas, se conduzir com pneus da máxima qualidade, as suas viagens tornam-se mais tranquilas, do primeiro ao último quilómetro.

Se conduzir com vento, é aconselhável que reduza a velocidade e esteja atento ao ultrapassar veículos altos, principalmente em zonas expostas, como pontes. Se conduzir com nevoeiro, não se esqueça de ligar os médios e as luzes de nevoeiro, evite ultrapassagens e reduza também a velocidade.

Os pneus CrossClimate da MICHELIN foram desenhados para durar de verão e de inverno, devido à elevada rigidez da sua banda de rolamento. Para descobrir a gama mais adequada ao seu carro, clique aqui.