O teatro e a dança cruzam-se no espetáculo “Quartett”, que as companhias belgas Rosas e tgSTAN apresentam, de 11 a 13 deste mês, na sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Baseado no texto homónimo do dramaturgo alemão Heiner Müller (1929-1995), inspirado no clássico “As ligações perigosas”, de Choderlos de Laclos, o espetáculo centra-se num homem e numa mulher que tentam obter sentimentos amorosos um do outro, enquanto o mundo que os rodeia está à beira do colapso ou já terá mesmo colapsado.

O confronto entre o masculino e o feminino acaba por espelhar também o confronto entre os poderes da persuasão e da ameaça física do movimento, que a dança da companhia Rosas explora.

O espetáculo é uma revisitação da colaboração realizada em 1999 entre as duas companhias belgas, um trabalho criado pela coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker, a primeira convidada da bienal Artista na Cidade de Lisboa, em 2012.

“Quartett” é protagonizado pela bailarina Cynthia Loemij, da companhia Rosas, e pelo ator Frank Vercruyssen, do coletivo STAN, que voltam a contracenar, recriando os mesmos papéis, ao fim de quase vinte anos.

O coletivo de teatro STAN - tgSTAN - constitui uma das mais importantes companhias belgas da atualidade.

Fundada por Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver e Frank Vercruyssen, quando se cruzaram no Conservatório de Antuérpia, no final dos anos de 1980, o nome é a sigla da expressão "Stop Thinking About Names". Anton Tchekhov, Maximo Gorky, Arthur Schnitzler, Henrik Ibsen, Thomas Bernhard, Harold Pinter são alguns dos dramaturgos do seu repertório.

A apresentação em Lisboa de "Quartett", inclui uma conversa com os artistas, após o espetáculo, no dia 12.

Falado em inglês com legendas em português, o espetáculo é um conceito de Anne Teresa De Keersmaeker, Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen e Jolente De Keersmaeker, tem cenografia e luzes de Herman Sorgeloos e Thomas Walgrave, e figurinos de D’Huys.