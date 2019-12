Um dos grandes destaques desta edição vai também para Diogo Branquinho, antigo aluno e atual jogador de andebol do FCPorto, que diz que com o calendário “conseguiu-se arranjar uma forma engenhosa para que desportistas de eleição fizessem arte, e com essa arte ajudassem os outros.”

Chegado à sua quinta edição, o “Calendário Solidário” tem vindo a tornar-se “uma referência da cultura de solidariedade e responsabilidade social tão caraterística das gentes da Universidade do Minho”, comenta Nuno Reis, presidente da AAUM.

As versões prévias do “Calendário” já permitiram, segundo a AAUM, depositar 20 mil euros na conta do Fundo Social de Emergência. Este é uma “prestação pecuniária” que se destina a “colmatar situações pontuais decorrentes de contingências ou dificuldades económico-sociais” dos alunos e que “não possam ser convenientemente resolvidas no âmbito dos apoios previstos pelo sistema de Ação Social para o Ensino Superior”, adianta a organização.

A apresentação do calendário está marcada para amanhã, dia 19 de dezembro, pelas 11h00 no Auditório da Cidade Desportiva do Sporting Clube de Braga, contado com a presença de Nuno Reis, do fotógrafo Nuno Gonçalves e dos atletas/modelos que fazem parte desta edição.