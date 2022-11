"O cinema é feito de encontros. É uma das coisas que mais me seduz nesta profissão, que em cada filme sejam muitos encontros a vários níveis, artísticos e criativos", disse aos jornalistas a atriz portuguesa quando descobriu a estrela com o seu nome no Passeio da Fama, localizado ao lado do Teatro Cervantes em Almeria.

Maria de Medeiros revelou como conheceu Quentin Tarantino no "muito pequeno" Festival de Avignon, onde o realizador norte-americano apresentava o filme 'Reservoir Dogs'.

"Dava para ver que era superinteligente, super vivo, muito engraçado, muito esponja no sentido de que estava absorvendo muitas coisas", disse a portuguesa sobre o realizador.

Segundo Maria de Medeiros, é nas festas "pequenas", como Avignon, onde realmente acontecem esses encontros, já que "nos grandes eventos as pessoas se cruzam com batalhões de equipas".

Referiu que no festival de cinema de São Paulo, Quentin Tarantino a levou para ver "filmes que nunca tinha visto”, como foi o caso de filmes de terror japoneses, tendo logo depois recebido o roteiro de 'Pulp Fiction', que acabou por ser "absolutamente genial".

“Pensei: quero fazer isso (...) porque é um projeto artístico incrível, apesar de não saber quem poderia ver o filme porque era tão complexo, tão fora da escrita hollywoodiana. Ficou provado que fugindo das disposições do que deveria ser um filme de Hollywood, fazendo um filme independente (…) e propondo uma marca autoral muito grande era possível fazer um filme icónico em todo o mundo que marcou a história do cinema. E isso foi uma boa surpresa", disse.

Maria de Medeiros, que hoje à noite vai receber o prémio ‘Almeria, terra do cinema’, no Festival Internacional de Cinema de Almeria, lembrou também como foi rodado nesta província espanhola a comédia italiana 'Honolulu Baby', dirigida por Maurizio Nichetti.

Sobre Almeria, Maria Medeiros afirmou que é uma “terra cinematográfica absolutamente internacional” e que apesar de não ter regressado há 21 anos por motivos de trabalho, sente um “vínculo” com esta região.

Depois de descobrir a estrela com o seu nome, Maria de Medeiros dirigiu-se aos presentes para agradecer: "acho que é a minha primeira estrela, que maravilha! Muito obrigada, estou muito emocionada e é uma grande honra. Obrigada a Almeria, terra do cinema, por continuar sempre a acolher o cinema e os seus trabalhadores desta forma", disse.