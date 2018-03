Tal não significa, porém, que aquela sala não deixe de prestar serviço público e continuar a apostar no teatro de qualidade, seja em textos de grandes clássicos, seja em textos contemporâneos, indicou.

Na véspera de partir para França, onde apresentará a peça “By Heart”, Tiago Rodrigues sublinhou a importância de acabar com a perceção “injusta” de que o D. Maria tinha uma “dimensão museológica”, defendendo que, para tal, é necessário “abri-lo de forma transgeracional”.

“Se no primeiro mandato queríamos alterar um pouco a perceção que existia na sociedade portuguesa de que o teatro nacional era um museu e um pouco solene, que era um preconceito muitas vezes injusto, agora queremos abri-lo a toda a gente”, sublinhou Tiago Rodrigues.

“Qualquer português que esteja neste momento em Portugal continental ou nas ilhas é um espetador potencial do Teatro D. Maria II”, disse Tiago Rodrigues, em entrevista à agência Lusa.

Daí que, para este mandato, para o qual foi reconduzido, Tiago Rodrigues tem por objetivo que o D. Maria se torne acessível ao maior número de espetadores.

Para tal é fundamental haver verbas. Sem sobrevalorizar o facto de ainda não ter sido assinado o contrato plurianual para o novo mandato, acrescentando que nunca foi obrigado a ‘desprogramar’ coisas por as verbas serem inferiores ao esperado, Tiago Rodrigues reconhece, porém, que o facto de saberem atempadamente qual o orçamento com que contam lhe facilita o trabalho de programação.

Tal como daria mais segurança programar coproduções com companhias de teatro que já sabiam com que subsídios contam.

Todavia, para Tiago Rodrigues, o mais grave é o facto de o teatro em Portugal continuar subfinanciado.

“O D. Maria II está subfinanciado para o trabalho que faz hoje, naquilo que é a sua estrutura. Precisava de ser mais financiado para melhorar condições, modernizando equipamento, atualizando remunerações da equipa, que há muitos anos não são repensadas”, sublinhou o responsável artístico.

Questionado sobre se o D. Maria II já tem resolvida a questão de centro de documentação e arquivo, Tiago Rodrigues admite tratar-se de uma questão para a qual é necessário encontrar uma solução rápida.

“É necessário encontrar solução para salvaguardar muitos figurismo, muitos cartazes. É uma solução que tem de ser encontrada (…), ou no quadro do armazém de que o teatro dispõe, ou até em conjunto com outros teatros”, observou.

Sobre a atual temporada, Tiago Rodrigues afirmou que continua a pautar-se pelas ideias fortes do que deve ser a missão do D. Maria.

A temporada em curso é marcada pelas ideias fortes daquilo que é a missão do Teatro Nacional D. Maria: por um lado, tornar acessível, através de encenações e de linguagens cénicas do nosso tempo, aquilo que é a grande biblioteca universal do teatro e, portanto, os grandes textos clássicos e os clássicos contemporâneos, e, por outro lado, promover a dramaturgia portuguesa.

“Nesta temporada apresentamos cerca de 35 espetáculos diferentes, dos quais metade são textos inéditos em português”, sublinhou Tiago Rodrigues, acrescentando tratar-se de um trabalho que é complementado por outras ações, entre as quais a publicação de livros sobre teatro.

Outra das apostas para o próximo mandato, é o trabalho com o público adolescente, uma vez que, para Tiago Rodrigues, era uma área onde “se perdiam”.

Na senda do que no primeiro trabalho foi a aposta na infância, e que vai continuar, Tiago Rodrigues quer agora abrir também o teatro aos adolescentes, não apenas para assistirem a teatro, mas para que também o façam.

Um trabalho iniciado com “Montanha-russa”, peça que teve a última récita na terça-feira, e que teve uma procura “em massa” por parte de adolescentes, com salas esgotadas.

“Montanha-russa”, de Inês Barahona, com encenação de Miguel Fragata, música de Helder Gonçalves e Manuela Azevedo, dos Clã, em palco, será representada em abril, em França, e depois partirá em digressão pelas salas da rede Eunice (Portimão, Sardoal, Vila Real, Funchal), e ainda por Torres Novas e Porto (Teatro Nacional de S. João).

No próximo ano, fará nova digressão em Portugal e deverá voltar ao palco do D. Maria II, “face à procura estrondosa que teve”, revelou Tiago Rodrigues à Lusa.