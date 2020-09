Quinta-feira, dia 3 de setembro

Estreias no cinema

“Radioativo” : drama histórico sobre a vencedora do Prémio Nobel Marie Curie e das suas extraordinárias descobertas científicas vistas através do prisma do seu casamento com Pierre e dos efeitos transformadores que as suas descobertas tiveram no século XX.

“O Caso Collini” : quando um pacato reformado a viver na Alemanha há vários anos mata um famoso industrialista rico, um advogado novato começa a defendê-lo, e descobre que o industrialista, uma figura paternal do seu passado, era um nazi que matava italianos indiscriminadamente. Um caso que se transformou num escândalo judicial na Alemanha.

“Away - A Viagem” : acompanha um menino que viaja por uma terra misteriosa, cruzando desertos estéreis e belas florestas, enquanto é perseguido por um espírito implacável. Ao longo do caminho cria vínculos com diferentes animais e reflete sobre o que o levou àquela ilha.

“O Segredo das Bolachas” : filme de animação sobre uma família que usa uma caixa mágica para salvar o seu circo das ambições do maléfico tio Horatio P. Huntington.

Amália no Cinema

Para celebrar o centenário do nascimento de Amália Rodrigues, o Lisboa na Rua promove o Amália no Cinema, entre 3 e 6 de Setembro, às 21h30. Irão ser projetados quatro filmes ao ar livre: "Capas Negras", de Armando de Miranda; "Fado, História d'uma Cantadeira", de Perdigão Queiroga; "As Ilhas Encantadas", de Carlos Vilardebó; e "The Art of Amalia", de Bruno de Almeida. Todos os filmes serão comentados por convidados. O acesso é gratuito, mas terá de receber um dos 150 bilhetes presencialmente no dia entre as 11h00 e as 17h00.

Onde: Jardim do Palácio Pimenta do Museu de Lisboa

Warm-Up Motelx

O Motelx – Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa está de regresso, entre 7 e 14 de setembro, ao Cinema São Jorge. Como é habitual, antes de oito dias de terror intenso há espaço para um Warm-Up que se realiza nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Consulte o programa completo aqui.

Sérgio Godinho no Noites F

Já visitou o centro histórico de Faro? Agora tem mais uma boa razão para ir. Nesta quinta-feira, Sérgio Godinho dá um concerto nos palcos das Noites F.

Quando: Dia 3 de setembro, a partir das 22h

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 18,5€

Candlelight: Mozart, as melhores obras à luz das velas

Depois de passar por Londres, Manchester e Madrid, os concertos à luz de velas chegam a Portugal. Dará para ouvir as melhores obras de um dos artistas clássicos mais aclamados de sempre, Mozart. Apesar do distanciamento social que se impõe, o objetivo é que seja na mesma um concerto intimista onde poderá ouvir cada nota do quarteto de cordas.

Onde: Penha Longa Resort, Lisboa

Quanto: Bilhetes entre os 15 e os 35 euros

"O Neto do Homem mais Sábio" + concerto Teresa Salgueiro

À porta da Fundação José Saramago, às 19h, será lançada a novela gráfica "O Neto do Homem mais Sábio", de Tomás Guerrero. O autor estará à conversa com o escritor e crítico literário José Riço Direitinho. Após a apresentação do livro haverá um recital de Teresa Salgueiro intitulado "Por dentro do silêncio".

Termina a Feira do Livro de Braga

Apesar de as Feiras do Livro de Lisboa e do Porto terem começado na semana passada, a de Braga já acontece desde 3 de julho. O evento passou exclusivamente para a vertente online neste ano. Com recurso à técnica Street View é possível percorrer as habituais ruas e escolher as livrarias preferidas ou encontrar espaços de eleição. O programa cultural, as conversas com autores e outros momentos são realizados via transmissão ao vivo no Facebook.

Os poetas de Amália

Aproveite as últimas sessões deste ciclo de leituras ao ar livre, com uma comemoração do centenário do nascimento da fadista Amália. Na voz de André Gago com Pedro Dias na guitarra e João Penedo na viola e contrabaixo. A entrada é livre, mas deverá levantar o seu bilhete 20 minutos antes do início, junto ao Jardim da Pedra.

Quando: Dia 3 de setembro, às 18h

Onde: Jardim das Oliveiras, CCB

Exposição Lisboa Ainda - Olhares sobre a cidade em quarentena

No Palácio Pimenta, estarão exposto os projetos fotográficos de quatro fotojornalistas com percursos diferentes: Tiago Miranda, Pedro Nunes, Luís Miguel Sousa e José Fernandes. “São quatro olhares de quem conseguiu, através da objetiva, captar a essência e a beleza de uma cidade confinada acrescentando assim uma nova dimensão àquele que seria o seu objetivo inicial: informar”, explica Rita Palla Aragão, comissária da exposição. Nesta quinta-feira, às 18h, no Museu de Lisboa, poderá assistir a um conversa entre a comissária e os fotojornalistas. A entrada é gratuita, mediante inscrição prévia obrigatória em info@museudelisboa.pt.

Sexta-feira, dia 4 de setembro

Em cartaz

“Tudo Acaba Agora” : Apesar de sentir algumas reservas quanto à sua relação, uma jovem parte numa viagem de carro com Jake, o novo namorado, até à quinta da família dele. Ao ver-se presa na propriedade durante uma tempestade de neve, com a mãe e o pai dele, a jovem começa a questionar tudo o que sabia, ou julgava saber, acerca do namorado, de si mesma e do mundo.

Começa o ciclo de cinema "Sozinhos Juntos"

O Museu do Oriente também se junta à vaga de ciclos de cinema ao ar livre. Até 19 de setembro, às 18h00, o auditório do museu é ocupado pelo ciclo de cinema japonês contemporâneo “Sozinhos Juntos”, para comemorar os 160 anos de relações diplomáticas entre o Japão e Portugal. As sessões, todas as sextas e sábados, são gratuitas. Apesar de a entrada ser gratuita, requer levantamento de bilhete no próprio dia, estando sujeito à lotação da sala.

Cinema no Estendal

Desde 2018 que a tela viaja pelos estendais dos diferentes bairros e praças de Lisboa, para celebrar as escadas, os estendais, a vida de bairro, a arte e as cuecas da vizinha, com sessões exclusivamente realizadas ao ar livre. Promove-se o acesso ao cinema português num espaço diferente, onde curtas metragens nacionais e internacionais são exibidas. A entrada livre, sujeita à lotação (50 pessoas) e à reserva prévia de bilhetes através de cinemanoestendal@gmail.com. Consulta a programação completa aqui.

Quando: Dias 4 e 5 de setembro, a partir das 21h30

Onde: Jardim do Torel, Lisboa

Começa o Cinema ao Luar

Até dia 4 de outubro, pode ver vários filmes ao ar livre em vários sítios de Odivelas. A primeira sessão é com “Variações”, de João Maia, no Largo Vieira Caldas (Caneças), às 21h30. A entrada é livre mas não se esqueça de levar a máscara. Consulte a programação completa aqui.

Veja “Cinema Paraíso” ao ar livre

Recorda-se do filme “Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore? Por cá, foi lançado em janeiro de 1990. Fala sobre Toto, que enquanto criança se encanta pelo cinema e inicia uma grande amizade com o projecionista da sua pequena cidade. Já adulto e agora um cineasta bem-sucedido, Toto volta a lembrar a sua infância ao descobrir que o seu velho amigo faleceu. Caso queira recordar o filme ou vê-lo pela primeira pode fazê-lo ao ar livre, em Leiria, no Parque do Avião. A entrada é gratuita mas terá de fazer a reserva antecipadamente aqui.

Festa do Avante!

A Festa do Avante! irá decorrer entre 4 a 6 de Setembro na Quinta da Atalaia. Para o programa deste ano encontram-se agendados artistas como Capicua, Dino D’Santiago, Lena d’Água e Xutos & Pontapés. Pode consultar os bilhetes e programação aqui.

Olha… Ri-te!, com Mónica Vale de Gato

Mónica Vale de Gato, Vale de Ghetto para os amigos (porque vem de Mem-Martins) promete uma noite de humor assim-assim, levando o público a viajar com ela pelas aventuras de se ser mulher, ter um pai cego e crescer na Linha de Sintra.

Quando: 4 de setembro, às 21h30

Onde: Espaço Boutique da Cultura

Quanto: Bilhetes a 8€

Carolina Deslandes & Jimmy P nas Noites F

Os artistas Carolina Deslandes e Jimmy P, que recentemente lançaram um álbum juntos, passam pelo centro histórico de Faro para atuarem nas Noites F.

Quando: Dia 4 de setembro, às 22h

Quanto: Bilhetes a 10€

